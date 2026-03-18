Željeznice RS: Ugroženo 11.000 radnih mjesta zbog neusvajanja zaštitnih mjera za čelik

Svako odgađanje i prolongiranje usvajanja odluke o zaštiti domaće proizvodnje čelika direktno ugrožava privredu i željeznički sektor u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, saopšteno je iz kompanije "Željeznice Republike Srpske".

Izvor: ŽRS

Vršilac dužnosti generalnog direktora ŽRS Dragan Zelenković apelovao je na nadležne institucije da donesu hitne odluke i prepoznaju značaj ovog problema, željezničkog transporta, poslovanja Nove Željezare, kao i "Nove Ljubije" iz Prijedora.

On je nakon jučerašnjeg sastanka u Zenici sa rukovodstvom i dobavljačima Nove Željezare i "Željeznica Federacije BiH" istakao da bi nadležni trebali da učine sve što je u njihovoj moći kako bi se očuvala privreda i industrija, a time i radna mjesta zaposlenih.

Zelenković je istakao da je 11.000 radnih mjesta direktno ugroženo prestankom proizvodnje u Novoj Željezari, a više desetina indirektno, kako na prostoru Republike Srpske tako i u FBiH, te da svi zavise od ove odluke.

"Poražavajuća činjenica je da odluka koja je od presudnog značaja i privremene zaštitne mjere na uvoz čelika koje nisu usvojene na poslednjoj sednici Saveta ministara ozbiljno prijete opstanku i nastavku poslovanja brojnih kompanija u Republici Srpskoj i FBiH", izjavio je Zelenković.

On je ponovio apel svih zaposlenih i njihovih porodica, koji sa zebnjom iščekuju drugi krug glasanja, da se obezbijedi održivost, rad i sigurnost preduzećima koja trenutno zavise od odluka najveće instance na nivovu BiH.

"Buduće odluke najviših organa vlasti nisu više stvar izbora već jedini put ka opstanku i održivosti", iznio je Zelenković zajednički stav učesnika sastanka.

Savjet ministara na sjednici od 12. marta nije usvojio privremene zaštitne mjere na uvoz čelika i o njima će se izjašnjavati na nekoj od narednih sjednica.

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac istakao je tada da je Savjet ministara neusvajanjem zaštitnih mjera ignorisao stavove vlada Republike Srpske i FBiH i da je još jednom potvrdio da je u važnim pitanjima beskoristan organ BiH.