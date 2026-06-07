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Poznat identitet ranjenih u pucnjavi na Vracama: Dvojica odranije poznati policiji

Poznat identitet ranjenih u pucnjavi na Vracama: Dvojica odranije poznati policiji

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Klix.ba
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U pucnjavi u Spomen-parku Vraca u Sarajevu povrijeđene su tri osobe. Prema nezvaničnim informacijama, riječ je o Amelu Bogučaninu, Sergeju Furtuli i Branislavu Janjiću.

Pucnjava na Vracama: Ranjeni Amel Bogučanin, Sergej Furtula i Branislav Janjić Izvor: Klix - screenshot

Najmanje tri osobe povrijeđene su u pucnjavi koja se danas dogodila u Spomen-parku Vraca u Sarajevu, a prema nezvaničnim informacijama Klixa, riječ je o Amelu Bogučaninu, Sergeju Furtuli i Branislavu Janjiću.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo ranije je potvrđeno da je na lokalitetu Spomen-parka Vraca došlo do upotrebe vatrenog oružja.

"U KCUS-u su na ljekarskoj obradi dva muškarca. U medicinsku ustanovu u Istočnom Sarajevu javio se za ljekarsku pomoć jedan muškarac, a koji se dovodi u vezu s istim događajem", saopšteno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.

Nezvanično, među povrijeđenima su Amel Bogučanin, Sergej Furtula i Branislav Janjić.

Bogučanin je odranije poznat policijskim organima zbog sumnji na šverc narkotika i pranje novca. Na njega je, podsjećaju federalni mediji, pucano i prošle godine na Pofalićima u Sarajevu, kada je takođe zadobio povrede.

Policijskim i pravosudnim institucijama poznat je i Branislav Janjić, koji je ranije bio predmet međunarodne potjernice Interpola kao prvoosumnjičeni u predmetu neovlaštenog prometa opojnim drogama. Mediji ga dovode u vezu sa narko-grupom Darka Eleza.

Okolnosti pucnjave i motiv obračuna za sada nisu poznati. Na terenu su pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo, a o svemu je obaviješten i dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva.

Istraga je u toku.

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Sarajevo pucnjava imena identitet

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Hvala što ste poslali vijest.

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