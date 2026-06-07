Mafijaški obračun u u Sarajevu: U sred dana ranjena jedna osoba u pucnjavi

Ranjena jedna osoba u pucnjavi u Sarajevu.

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Danas je ranjena jedna osoba u pucnjavi u Sarajevu, javlja "Avaz". Pucnjava se dogodila u naselju Vraca zbog svađe oko narkotika.

Prema pisanju pomenutog portala, u pitanju je kriminalni obračun. Nakon svađe dvojice muškaraca, jedan je potegao za vatrenim oružjem.

Na licu mjesta nalazi se veliki broj policije. Blokirano je čitavo područje, na licu mjesta je i Hitna pomoć.

Uviđaj je i dalje u toku. Nisu poznate okolnosti pod kojim se dogodila pucnjava, kao i stanje ranjenog muškarca.