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Mafijaški obračun u u Sarajevu: U sred dana ranjena jedna osoba u pucnjavi

Mafijaški obračun u u Sarajevu: U sred dana ranjena jedna osoba u pucnjavi

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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Ranjena jedna osoba u pucnjavi u Sarajevu.

ranjena jedna pspba u sarajevu Izvor: PhotoTamara/Shutterstock

Danas je ranjena jedna osoba u pucnjavi u Sarajevu, javlja "Avaz". Pucnjava se dogodila u naselju Vraca zbog svađe oko narkotika.

Prema pisanju pomenutog portala, u pitanju je kriminalni obračun. Nakon svađe dvojice muškaraca, jedan je potegao za vatrenim oružjem.

Na licu mjesta nalazi se veliki broj policije. Blokirano je čitavo područje, na licu mjesta je i Hitna pomoć.

Uviđaj je i dalje u toku. Nisu poznate okolnosti pod kojim se dogodila pucnjava, kao i stanje ranjenog muškarca.

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Tagovi

pucnjava Sarajevo narkotici

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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Hvala što ste poslali vijest.

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