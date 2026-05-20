Hapšenje u Derventi: Pucao iz krateža u garaži, pa ranio dvije osobe

Lice iz Dervente B.N. uhapšeno je jer je u garaži u ovom gradu prilikom rukovanja prepravljenom puškom kratežom ispalilo hitac, usljed čega su dva lica ranjena u noge, saopšteno je iz dobojske Policijske uprave.
Jedno povrijeđeno lice prevezeno je u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci, dok je drugo zadobilo lakše povrede.
Lice B.N. je uhapšeno juče zbog izazivanja opšte opasnosti, a o slučaju je obaviješten dežurni tužilac okružnog javnog tužilaštva u Doboju.
Ranjavanje se dogodilo u garaži porodične kuće.
(Srna)