Hapšenje u Derventi: Pucao iz krateža u garaži, pa ranio dvije osobe

Lice iz Dervente B.N. uhapšeno je jer je u garaži u ovom gradu prilikom rukovanja prepravljenom puškom kratežom ispalilo hitac, usljed čega su dva lica ranjena u noge, saopšteno je iz dobojske Policijske uprave.

Jedno povrijeđeno lice prevezeno je u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci, dok je drugo zadobilo lakše povrede.

Lice B.N. je uhapšeno juče zbog izazivanja opšte opasnosti, a o slučaju je obaviješten dežurni tužilac okružnog javnog tužilaštva u Doboju.

Ranjavanje se dogodilo u garaži porodične kuće.

