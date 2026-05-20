Nastavak akcije „Karika“: Visočanin uhapšen zbog sumnje na seksualno iskorištavanje djece

Policijski službenici Uprave kriminalističke policije MUP-a RS u nastavku međunarodne akcije „Karika“, u saradnji sa pripadnicima MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, a pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva, Bijeljina, uhapsili su lice Dž.M. iz Visokog.

Kako je saopšteno, osumnjičeni se tereti za krivična djela iskorištavanje kompjuterske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih djela seksualnog zlostavljanja ili iskorištavanja djeteta, iskorištavanje djece za pornografiju i upoznavanje djece sa pornografijom.

Po naredbi nadležnog suda izvršeni su pretresi lokacija koje koristi osumnjičeni, a tom prilikom pronađeni su predmeti koji se dovode u vezu sa izvršenjem navedenih krivičnih djela.

Nakon kriminalističke obrade, uhapšeni će uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima biti predat nadležnom tužilaštvu.

Podsjećamo, u akciji Karika prije sedam dana uhapšeno je šest osoba koja se takođe sumnjiče za dječiju pornografiju.

