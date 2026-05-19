Nakon urušavanja konstrukcije: Most u Gradišci potpuno zatvoren za sva vozila i pješake

Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske zabranilo je saobraćaj za sva vozila preko međudržavnog mosta kod graničnog prelaza Gradiška.

Izvor: Milorad Malešević/Srna

Odluka je donesena na zahtjev preduzeća "Putevi Republike Srpske", radi obezbjeđivanja uslova za bezbjedno i nesmetano odvijanje saobraćaja, u skladu sa propisanim procedurama i nadležnostima.

Zabrana saobraćaja odnosi se na dio puta od Trga Svetog Save prema mostu na Savi, a na snazi je od dana donošenja rješenja, odnosno od danas, saopšteno je iz Ministarstva.

Za vrijeme trajanja zabrane, saobraćaj će biti preusmjeren na alternativne putne pravce, uz postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju.

U saopštenju se dodaje da će javnost biti blagovremeno informisana o narednim koracima i prestanku važenja privremene zabrane saobraćaja.

Na mostu preko rijeke Save u Gradišci noćas je došlo do djelimičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde zbog čega je u potpunom prekidu prekogranični saobraćaj za sve kategorije vozila i pješake.

Novi prelaz Gradiška – Novi Most izgrađen je i u potpunosti opremljen u decembru prošle godine kada je trebao biti svečano otvoren, ali se to nikada nije desilo jer je član Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH iz reda eksperata kojeg imenuje Vlada Federacija BiH Zijad Krnjić pet puta glasao protiv izmjena i dopuna Pravilnika o sistematizaciji kako bi direktor UIO izdao rješenja o preraspodjeli carinskih i drugih službenika na novom prelazu.

Podsjetimo, Ministarstvo bezbjednosti u Savjetu ministara donijelo je rješenje o preusmjeravanju saobraćaja na novi most u Gradišci.