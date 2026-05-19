Uhapšen mladić iz Lopara zbog ucjene i pokušaja iznude privrednika

Policija Brčko distrikta uhapsila je muškarca iz Lopara A.B. (21) zbog sumnje da je ucjenjivao i pokušao iznuditi novac od jednog brčanskog privrednika.

Izvor: Shutterstock

"Vlasnik brčanskog preduzeća prijavio je policiji u subotu, 16. maja, u 14.10 časova da mu je nepoznato lice uputilo poruku sa ozbiljnim prijetnjama", saopšteno je iz Policije Brčko distrikta.

Odmah nakon prijave, policijski službenici su, u saradnji sa dežurnim tužiocem Tužilaštva Brčko distrikta, pokrenuli istragu i utvrdili da je riječ o krivičnom djelu iznuda.

Operativnim radom na terenu policija je istog dana locirala dvadesetjednogodišnjaka iz Lopara koji se dovodi u direktnu vezu sa ovim krivičnim djelom.

Tokom pretresa osumnjičenog, policija je pronašla predmete koji će u daljem postupku služiti kao materijalni dokaz.