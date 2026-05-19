Tužio hotel jer su ženi otkrili s kim je prespavao: "Sačuvao sam brak, izgubio mir"

Autor Vesna Kerkez
Biznismen iz Čačka traži oko 17 hiljada evra odštete od beogradskog hotela koji je njegovoj supruzi otkrio detalje boravka u apartmanu sa dvije žene.

Jedna noć u beogradskom hotelu jednog biznismena iz Čačka mogla bi skupo da košta - ne zbog računa za apartman, već zbog, kako tvrdi, previše pričljive recepcije, pa sada od hotela traži oko 17.000 evra odštete.

Kako prenose mediji iz Srbije, 44-godišnji Čačanin tvrdi da mu je hotel ozbiljno narušio privatnost, ali i gotovo uništio brak.

Prema njegovim riječima, početkom oktobra prošle godine sa prijateljem je krenuo u Suboticu po kamion, ali su zbog prijateljevog pripitog stanja odlučili da prenoće u Beogradu.

"Tada je moj drug pozvao dvije prijateljice. Njih troje su bili u jednoj, a ja sam spavao u drugoj, dnevnoj sobi apartmana", ispričao je Čačanin.

Međutim, prava drama počela je kada je njegova supruga, sumnjajući da nešto nije u redu, navodno kontaktirala hotel i dobila kompletan "izvještaj sa terena" - od vremena prijave i odjave, preko imena osoba koje su boravile u apartmanu, pa sve do fotografija i snimaka sa video-nadzora.

Kada se nekoliko dana kasnije vratio kući sa službenog puta, vidsio je da je supruga pokušala da se ubije, nakon čega je, kako tvrdi, shvatio razmjere cijele situacije.

"Bio sam van sebe. Nisam ni slutio da bi noćenje u hotelu moglo da završi ovako", rekao je on.

Dodaje da je uspio da ubijedi suprugu da između njega i žena koje su bile u apartmanu nije bilo ničega, te da danas zajedno čekaju četvrto dijete.

Njegov advokat Ivan Ćalović smatra da je hotel grubo prekršio pravo na zaštitu ličnih podataka.

"Tačno je da hotel u određenim situacijama može davati podatke trećim licima, ali ovo nikako nije jedna od tih situacija", rekao je Ćalović.

Sa druge strane, hotel u odgovoru na tužbu tvrdi da je gost samim ulaskom u sobu pristao na obradu podataka, pozivajući se na interne akte hotela.

O tome da li je hotelska recepcija prešla granicu između uslužnosti i privatnog detektiva odlučivaće Osnovni sud u Čačku.

