Ukleti hotel u Vašingtonu: Na mjestu gde je pucano na Trampa, prije 45 godina zamalo da ubiju Regana

Pucnjava na večeri dopisnika Bijele kuće ponovo je osvijetlila mračnu prošlost hotela Vašington Hilton, poznatog po atentatu na Ronalda Regana, 1981. godine.

Kol Tomas Alen (31) nije slučajno izabrao mjesto napada - pucnjava se dogodila u hotelu Vašington Hilton, koji već decenijama važi za bezbjednosno osjetljivu tačku za američku Tajnu službu. Pucnjava je izbila upravo na mjestu koje je zauvijek obilježeno kao jedan od najmračnijih dana moderne američke istorije.

Pokušaj atentata na Ronalda Regana 1981.

Dana 30. marta 1981. godine, predsjednik Ronald Regan izlazio je iz hotela Vašington Hilton nakon govora.

U masi ga je čekao Džon Hinkli Mlađi, koji je ispalio šest hitaca iz revolvera. U napadu su pogođeni predsjednik, jedan policajac i agent Tajne službe, dok je portparol Bijele kuće Džejms Brejdi teško ranjen.

"Hinkli Hilton" - nadimak koji je ostao

Nakon atentata, hotel je u političkim krugovima u Vašingtonu dobio nadimak "Hinkli Hilton".

Decenijama je ovo mjesto nosilo tihu stigmu, a nedavni napad na Donalda Trampa ponovo je u fokus vratio njegovu mračnu prošlost.

Throwback to that time John Hinckley Jr. shot President Reagan because the voices in his head told him that that'd be the only way he could get a date with Jodie Foster.



Kako je Tajna služba promijenila pravila?

Napad na Regana doveo je do velikih promjena u radu američke Tajne službe.

Nakon 1981. godine:

zatvoren je VIP izlaz

izgrađen je ojačan podzemni prilaz za vozila

uklonjena je svaka mogućnost direktnog pogleda na predsjednički automobil

Ove mjere uvedene su kako bi se spriječili slični napadi u budućnosti.

Zašto predsjednici i dalje dolaze u ovaj hotel?

Uprkos svemu, predsjednici i dalje posjećuju Vašington Hilton. Razlog je prije svega praktičan.

Hotel ima ogromnu salu bez stubova od oko 30.000 kvadratnih stopa, jednu od rijetkih u glavnom gradu koja može da primi hiljade zvanica, poput večere dopisnika Bijele kuće.

Ključna razlika između 1981. i 2026.

Najveća razlika između napada na Regana i incidenta iz 2026. godine leži u bezbjednosnim merama.

Hinkli je 1981. mogao da čeka predsjednika bez ozbiljne kontrole. Danas strogi bezbjednosni punktovi i detektori metala spriječavaju napadače da se približe.

Upravo zbog toga je Kol Tomas Alen bio primoran da se sukobi sa obezbjeđenjem pre nego što je uspio da priđe predsjedniku SAD, što pokazuje da su bezbjednosni protokoli uvedeni nakon Regana dali rezultate.

45 godina kasnije

I pored svih unapređenja bezbjednosti tokom posljednjih 45 godina, Vašington Hilton ponovo je postao mjesto napada na predsjednika.

Za agente Tajne službe, ovo mjesto ostaje simbol opasnosti i podsjećanje da, bez obzira na mjere zaštite, potpuna bezbjednost nikada ne može biti garantovana.

Podsjetimo, noćas je došlo do pucnjave na večeri kojoj su prisustvovali američki predsjednik Donald Tramp i njegova supruga Melanija. Među prisutnima nalazio se veliki broj visokih zvanica iz sveta politike.