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Stravična eksplozija raznijela zgradu u Italiji: Dječak i žena izvučeni iz ruševina

Stravična eksplozija raznijela zgradu u Italiji: Dječak i žena izvučeni iz ruševina

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Eksplozija u Porto Sant'Elpidiju odnijela je jedan život, a spasioci tragaju za nestalom ženom. Urušavanje zgrade izazvano je curenjem gasa.

Eksplozija plinske boce u Italiji, ima žrtava Izvor: X/Vigili del Fuoco/Printscreen

Zastrašujuća eksplozija i urušavanje zgrade u Porto Sant'Elpidiju u Italiji odnijeli su jedan život, dok je nekoliko osoba povrijeđeno.

Među povređenima je i jedno dijete, a spasioci očajnički pretražuju ruševine u potrazi za nestalom ženom, piše The Sun.

Jedan muškarac je poginuo, a nekoliko ljudi je izvučeno iz zgrade sa povredama, uključujući i dijete.

Prema prvim izvještajima, eksplozija se dogodila oko 6 časova ujutru u dvospratnoj zgradi. U zgradi su živjele dvije porodice kada je snažna eksplozija potresla mjesto i izazvala njeno urušavanje.

Vatrogasci su saopštili da je iz ruševina izvučeno beživotno tijelo 55-godišnjeg muškarca.

Među povrijeđenima su i njegovi stariji roditelji. Njima je pomoć pružena na licu mjesta, nakon čega su hitno prevezeni u dvije različite bolnice.

Iz ruševina su živi izvučeni i jedan dječak, kao i jedna žena. Dvije osobe su evakuisane iz susjedne zgrade uz pomoć vatrogasnih merdevina.

Eksploziju izazvalo curenje gasa

Prema prvim informacijama, smrtonosnu eksploziju izazvalo je curenje gasa.

Stan na drugom spratu pretrpio je najveća oštećenja. Eksplozija je potpuno uništila zgradu i razbila prozore na okolnim zgradama i prodavnicama u tom dijelu grada.

Pokrenuta je istraga o uzrocima ove nesreće.

(MONDO)

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Tagovi

Italija nesreća eksplozija

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