Požar kod Konjica i dalje van kontrole: Vatra prijeti kućama

Veliki požar na području Konjica još nije stavljen pod kontrolu, a najteža situacija je na području naselja Kanjina i Živašnica gdje vatra prijeti stambenim objektima.

Izvor: RTRS

Vatrogasci i mještani gasili su požar i tokom noći, ali nepristupačan teren i zahtjevni uslovi dalje otežavaju borbu sa vatrom.

Na pojedinim mjestima vatra se kućama približila na stotinjak metara, javili su lokalni mediji.

U gašenje požara juče su bili uključeni "er traktor" i helikopter Oružanih snaga BiH koji su iz vazduha pružali podršku vatrogascima.

(Srna)