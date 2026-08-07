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Požar kod Konjica i dalje van kontrole: Vatra prijeti kućama

Požar kod Konjica i dalje van kontrole: Vatra prijeti kućama

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Veliki požar na području Konjica još nije stavljen pod kontrolu, a najteža situacija je na području naselja Kanjina i Živašnica gdje vatra prijeti stambenim objektima.

Požar u Konjicu Izvor: RTRS

Vatrogasci i mještani gasili su požar i tokom noći, ali nepristupačan teren i zahtjevni uslovi dalje otežavaju borbu sa vatrom.

Na pojedinim mjestima vatra se kućama približila na stotinjak metara, javili su lokalni mediji.

U gašenje požara juče su bili uključeni "er traktor" i helikopter Oružanih snaga BiH koji su iz vazduha pružali podršku vatrogascima. 

(Srna)

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