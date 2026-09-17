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CIK BiH izrekao nove kazne: SNSD-u 74.000 KM zbog preuranjene kampanje i zloupotrebe djece

CIK BiH izrekao nove kazne: SNSD-u 74.000 KM zbog preuranjene kampanje i zloupotrebe djece

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Centralna izborna komisija /CIK/ BiH izrekla je na današnjoj sjednici nove kazne za kršenje Izbornog zakona, a najveća od ukupno 74.000 KM određena je SNSD-u za vođenje preuranjene izborne kampanje.

CIK kaznio SNSD sa 74.000 KM, sankcionisani Maričić, Amidžić i Vulićeva Izvor: CIK BiH

SNSD je u šest predmeta kažnjen sa po 9.000 KM, dok je u dva slučaja kažnjen sa po 10.000 KM, jer je, navode iz CIK-a, "osim preuranjene kampanje, zloupotrijebio djecu u izborne svrhe", zbog čega su sa po 5.000 KM kažnjeni kandidati Goran Maričić i Srđan Amidžić.

Osim toga, CIK je SNSD kaznio sa još 18.000 KM jer je utvrđeno da su dva posebna predmeta funkcioneri ove stranke Sanja Vulić i Nikola Špirić, iznoseći informacije u javnosti, "ugrozili integritet izbornog procesa".

Kaznu je, osim stranke, dobila i Vulićeva, koja je za iznošenje informacija kojima se ugrožava integritet izbornog procesa kažnjena sa 8.000 KM.

PSS je za vođenje preuranjene kampanje danas kažnjen sa ukupno 25.500 KM, Draško Stanivuković sa 10.000, a Adriana Basara sa 3.000 KM, dok je Ujedinjena Srpska ukupno kažnjena sa 7.500 KM, a kandidat ove stranke Nenad Stevandić sa 6.500 KM.

Kazne za preuranjenu kampanju dobile su i SDP 11.000 KM, SDA 6.500 KM, SBiH i NES BiH 3.500 KM, kao Hrvatska petorka i kandidat ove stranke Ilija Cvitanović 3.000 KM, dok su Republikaci BiH i njihov kandidat Nešad Alikadić dobili ukupno kaznu od 6.000 KM.

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