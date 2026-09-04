Počela izborna kampanja u BiH: Više od 3,4 miliona birača na spisku

U BiH je počela izborna kampanja za opšte izbore. U centralni birački spisak upisano je 3.408.517 birača, a CIK poziva na poštovanje zakona.

Izvor: CIK BiH

U BiH je počela izborna kampanja za opšte izbore i trajaće do 3. oktobra do 7.00 časova ujutro, kada na snagu stupa izborna tišina.

Na izborima će biti birani članovi Predsjedništva BiH, poslanici u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske, kao i poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, te u 10 skupština kantona u FBiH.

U centralni birački spisak upisano je 3.408.517 birača.

Centralna izborna komisija (CIK) BiH uputila je apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštovanje Izbornog zakona BiH, uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru.

"Govor mržnje je svaki oblik javnog izražavanja ili govora koji izaziva ili podstiče mržnju, diskriminaciju ili nasilje protiv bilo koje osobe ili grupe osoba na osnovu rase, boje kože, nacionalnosti, pola ili vjere, etničkog porijekla ili bilo koje druge lične karakteristike ili orijentacije koja podstiče na diskriminaciju, neprijateljstvo i nasilje", navodi se u saopštenju.

Iz CIK-a BiH podsjećaju da svi politički subjekti imaju pravo da vode kampanju u mirnom okruženju i da organizuju skupove, te da su obavezni da obezbijede ravnomjernu promociju kandidata oba pola u svim javnim i medijskim nastupima.

Nadležni opštinski organi dužni su da obezbijede ravnopravan tretman političkim subjektima koji su ovjereni za učestvovanje na izborima u njihovim zahtjevima da javna mjesta i javne objekte koriste u svrhu kampanje, uključujući održavanje skupova, izlaganje oglasa, plakata, postera i drugog sličnog materijala.

Iz CIK-a navode da imaju ovlaštenja da sankcionišu kršenja Izbornog zakona BiH novčano, ali i uklanjanjem kandidata sa liste i poništenjem ovjere političkog subjekta.

Upućen je poziv svim učesnicima u izbornom procesu da vode fer kampanju, uz poštovanje zakona i pravila, te apel na medije da korektno i profesionalno izvještavaju o izbornim aktivnostima u skladu sa novinarskim kodeksom.