logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Počela izborna kampanja u BiH: Više od 3,4 miliona birača na spisku

Počela izborna kampanja u BiH: Više od 3,4 miliona birača na spisku

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

U BiH je počela izborna kampanja za opšte izbore. U centralni birački spisak upisano je 3.408.517 birača, a CIK poziva na poštovanje zakona.

Počela izborna kampanja u BiH: Više od 3,4 miliona birača, CIK upozorava na govor mržnje Izvor: CIK BiH

U BiH je počela izborna kampanja za opšte izbore i trajaće do 3. oktobra do 7.00 časova ujutro, kada na snagu stupa izborna tišina.

Na izborima će biti birani članovi Predsjedništva BiH, poslanici u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske, kao i poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, te u 10 skupština kantona u FBiH.

U centralni birački spisak upisano je 3.408.517 birača.

Centralna izborna komisija (CIK) BiH uputila je apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštovanje Izbornog zakona BiH, uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru.

"Govor mržnje je svaki oblik javnog izražavanja ili govora koji izaziva ili podstiče mržnju, diskriminaciju ili nasilje protiv bilo koje osobe ili grupe osoba na osnovu rase, boje kože, nacionalnosti, pola ili vjere, etničkog porijekla ili bilo koje druge lične karakteristike ili orijentacije koja podstiče na diskriminaciju, neprijateljstvo i nasilje", navodi se u saopštenju.

Iz CIK-a BiH podsjećaju da svi politički subjekti imaju pravo da vode kampanju u mirnom okruženju i da organizuju skupove, te da su obavezni da obezbijede ravnomjernu promociju kandidata oba pola u svim javnim i medijskim nastupima.

Nadležni opštinski organi dužni su da obezbijede ravnopravan tretman političkim subjektima koji su ovjereni za učestvovanje na izborima u njihovim zahtjevima da javna mjesta i javne objekte koriste u svrhu kampanje, uključujući održavanje skupova, izlaganje oglasa, plakata, postera i drugog sličnog materijala.

Iz CIK-a navode da imaju ovlaštenja da sankcionišu kršenja Izbornog zakona BiH novčano, ali i uklanjanjem kandidata sa liste i poništenjem ovjere političkog subjekta.

Upućen je poziv svim učesnicima u izbornom procesu da vode fer kampanju, uz poštovanje zakona i pravila, te apel na medije da korektno i profesionalno izvještavaju o izbornim aktivnostima u skladu sa novinarskim kodeksom.

Možda će vas zanimati

Tagovi

izborna kampanja CIK Izbori 2026

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ