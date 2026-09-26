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Kirija od 1 KM po kvadratu: Grad Prijedor objavio konkurs za socijalne stanove

Kirija od 1 KM po kvadratu: Grad Prijedor objavio konkurs za socijalne stanove

Autor Mihajlo Popović
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Grad Prijedor objavio je javni konkurs o davanju u zakup stambenih jedinica socijalnog stanovanja u kojima je cijena kirije jedna marka po kvadratnom metru.

Grad Prijedor objavio konkurs za socijalne stanove Izvor: Srna/Katarina Panić

Riječ je o dva jednosobna stana i jednoj garsonjeri u naselju Raškovac i jednoj garsonjeri u naselju Pećani.

Pravo na socijalno stanovanje imaju državljani Republike Srpske i BiH ili strani državljani sa dozvolom za stalni boravak u Republici Srpskoj, koji najmanje tri godine neprekidno imaju prebivalište u Prijedoru, nemaju nepokretnosti uslovne za život i nemaju mjesečni prihod po članu domaćinstva veći od 35 odsto prosječne neto plate ostvarene u Republici Srpskoj u prethodnoj godini.

Posebni uslovi su broj i dob članova domaćinstva, stambeni i socijalni status i pripadnost ranjivim i posebnim kategorijama, piše PrijedorDanas.

Konkurs je otvoren do 27. oktobra 2026.

(Mondo)

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Prijedor socijalni stanovi

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