Tramp odbio primirje sa Iranom i objavio provokativnu sliku: Novo bombardovanje slijedi nakon izbora

Američki predsjednik Donald Tramp odbio je prijedlog o primirju sa Iranom i najavio nastavak vazdušnih napada nakon izbora u novembru.

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Američki predsjednik Donald Tramp je, prema navodima medija, odbio prijedlog o sedmodnevnom primirju sa Iranom i planira da nastavi vazdušne napade nakon američkih kongresnih izbora u novembru. Ubrzo nakon objave te informacije, američki predsjednik je na društvenim mrežama ismijao iranske vođe fotografijom koju je nazvao "Trampov moreuz".

Odbijeni prijedlog navodno je uključivao ponovno otvaranje Ormuskog moreuza i nastavak nuklearnih pregovora od strane Irana. Zauzvrat, Sjedinjene Države su trebale da ukinu blokadu iranskih luka. Tramp, međutim, navodno sumnja da će se Iran držati dogovora i rekao je saradnicima da novi talas bombardovanja slijedi nakon izbora.

Njegova objava fotografije "Trampovog moreuza" podsjeća na ranije poteze kada je koristio predsjednička ovlašćenja za preimenovanje geografskih pojmova, poput Američkog zaliva i Američkog jezera.

Detalji o planiranim vojnim akcijama protiv Irana još nisu poznati. Izvori upućeni u situaciju navode da se pri planiranju u obzir uzimaju i smanjene američke zalihe municije nakon višemjesečnog rata u Iranu.

Iran čeka američki odgovor

Zvaničnici Irana i dalje čekaju zvanični američki odgovor na svoj mirovni prijedlog, nakon što je Vol strit džornal izvjestio da ga je Tramp odbio. Diplomatska inicijativa pokrenuta je na Generalnoj skupštini UN-a u Njujorku. Iranski predstavnici su pojasnili da su prijedlog Amerikancima prenijeli katarski posrednici i da bi se njime u roku od sedam dana mogao otvoriti strateški plovni put i zaustaviti regionalni sukobi.

O Ormuskom moreuzu iranski predstavnici su razgovarali i sa saudijskim diplomatama. Sedmomjesečni sukob već je poremetio protok nafte jednim od ključnih svjetskih pomorskih pravaca, sa ozbiljnim posljedicama po globalnu ekonomiju.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči u petak je u UN-u rekao novinarima da bi sporazum pokrenuo sedmodnevno odbrojavanje do otvaranja moreuza i prekida regionalnih sukoba. "Ako na američkoj strani postoji ozbiljna namjera da se postigne dogovor i otvori Ormuski moreuz, sada je sve spremno", poručio je Arakči. Dodao je da bi, u slučaju američkog pristanka, zaraćene strane mogle da započnu šire pregovore o "zajednički dogovorenim temama".

Takvi pregovori mogli bi da obuhvate i iranski nuklearni program. Tramp je ranije obećao da Teheran nikada neće razviti nuklearno oružje. Istovremeno, visoki iranski zvaničnik izjavio je da Iran neće biti fleksibilan oko svog nuklearnog programa, čak ni ako SAD prihvate mirovni plan. "Iran neće činiti ustupke po pitanju svojih prava, što uključuje obogaćivanje uranijuma ili slanje visoko obogaćenog uranijuma van zemlje", rekao je taj zvaničnik.

Prema Arakčijevim riječima, iranski plan predviđa prekid sukoba na svim frontovima, uključujući Liban. Zauzvrat, SAD bi morale da ukinu blokadu iranskih luka, odmrznu iransku imovinu i povuku sankcije na izvoz nafte.

Jedan američki zvaničnik, pod uslovom anonimnosti, ranije je opisao razgovore preko posrednika kao "pozitivne i konstruktivne". Ipak, Vol strit džornal piše da je Tramp privatno izrazio sumnju u iransku spremnost na ispunjavanje američkih zahtjeva. Svojim saradnicima je navodno rekao da smatra kako je nastavak bombardovanja izvjesniji scenario.

Jačanje saudijske odbrane

Diplomatski napori za sada nisu zaustavili rat, koji je počeo 28. februara napadima SAD-a i Izraela. Od tada se smjenjuju periodi zatišja i novih sukoba u kojima su poginule hiljade ljudi. Iranske konvencionalne vojne snage su oslabljene, a ekonomija zemlje pretrpjela je dodatnu štetu. Iran i saveznici odgovorili su širenjem sukoba na cijeli region. Teheran, koji sa Omanom kontroliše Ormuski moreuz, napao je američke saveznike u Zalivu dronovima i projektilima. Istovremeno, jemenski Huti, koje Iran podržava, gađali su saudijske ciljeve. Proiranske milicije u Iraku smatraju se odgovornim za napad na naftovod koji je privremeno smanjio isporuke saudijske nafte, dok se Hezbolah u Libanu sukobljava sa izraelskim snagama.

Iransko ministarstvo spoljnih poslova u subotu je saopštilo da je Arakči izvjestio svog saudijskog kolegu, princa Fejsala bin Farhana, o sporazumu Irana i Omana o sigurnim plovnim putevima u Ormuskom moreuzu.

Posljedice rata podstakle su saudijske saveznike na jačanje zajedničke odbrane. Međunarodno priznata jemenska vlada, koju podržava Rijad, pod stalnim je napadima proiranskih Hutija, čiji projektili dosežu ciljeve i na teritoriji Saudijske Arabije. Koalicija u Jemenu, koju predvodi Saudijska Arabija, u subotu je izvjestila da je presrela dva drona lansirana prema Rijadu, kao i balistički projektil usmjeren na grad Hamis Mušait.

Huti kontrolišu najgušće naseljene dijelove Jemena i veći dio sjevera zemlje. Napade na Saudijsku Arabiju izvode otkako su u julu proglasili pomorsku blokadu Rijada i počeli da gađaju saudijske brodove u Crvenom moru. Napadi su usmjereni na saudijske gradove, energetsku infrastrukturu i brodski saobraćaj, što stvara dodatni pritisak na globalno snabdevanje naftom. Snabdevanje je već ugroženo zbog sukoba SAD i Izraela sa Iranom. Glavna alternativna ruta za izvoz iz Zaliva, ona kroz Crveno more, takođe je postala rizična, dok je saobraćaj Ormuskim moreuzom i dalje uglavnom obustavljen.

U petak su se u Rijadu sastali zvaničnici odbrane Turske i Pakistana, saudijskih partnera u zajedničkom odbrambenom paktu. Saudijsko ministarstvo odbrane saopštilo je da se razgovaralo o bezbjednosnoj situaciji, obavještajnoj saradnji, vojnoj koordinaciji i integraciji snaga. Sastanak je održan dan nakon što su se u sklopu Zajedničkog odbrambenog sporazuma iz Meke sastali ministri spoljnih poslova tri zemlje.

Agencija UN za djecu u petak je upozorila da je nasilje u Jemenu izazvalo novu humanitarnu krizu. U izvještaju se navodi porast akutne neuhranjenosti među djecom.