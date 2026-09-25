Kristijanu Aleksiću 40 godina zatvora za ubistvo 19-godišnjeg dostavljača u Drnišu

Županijski sud u Šibeniku osudio je Kristijana Aleksića na 40 godina zatvora zbog ubistva 19-godišnjeg dostavljača Luke Milovca u Drnišu.

Izvor: Printskrin You Tube/RTL/Društvene Mreže

Županijski sud u Šibeniku osudio je danas Kristijana Aleksića na 40 godina zatvora zbog ubistva 19-godišnjeg dostavljača hrane Luke Milovca u Drnišu.

Aleksić je na početku suđenja priznao krivicu za ubistvo počinjeno u maju, a isto je učinio i tokom ranijeg ispitivanja u Državnom tužilaštvu.

Tokom jučerašnjeg ročišta pušten je snimak Aleksićeve ranije izjave, u kojoj je govorio o okolnostima koje su, prema njegovim riječima, prethodile zločinu.

Naveo je da je živio u teškim uslovima i da su se njegovi dugovi povećavali, nakon čega je odlučio da počini teško krivično djelo kako bi završio u zatvoru. Prema njegovim riječima, nije žalio zbog ubistva.

Aleksić je rekao i da nije planirao ubistvo konkretne osobe, već da je namjeravao da napadne bilo kojeg dostavljača koji bi mu se pojavio na vratima, prenose hrvatski mediji.

Prema njegovom iskazu, dostavljača je dočekao sa improvizovanim vatrenim oružjem koje je napravio prema uputama pronađenim na internetu. Kod sebe je imao i vojni nož, koji je, kako je naveo, namjeravao da upotrijebi ukoliko oružje ne bude funkcionisalo.

Te večeri na adresu su stigla dvojica mladića. Aleksić je, prema vlastitom iskazu, jednog odlučio da napadne vatrenim oružjem, a drugog nožem. Nakon što je pucao u Milovca, njegov prijatelj je pobjegao.

Aleksić je nakon ubistva pobjegao, ali ga je policija pronašla i uhapsila narednog dana. Od tada se nalazio u istražnom zatvoru.

Osim kazne zatvora, Aleksić je obavezan da porodici ubijenog isplati 50.000 evra, kao i da nadoknadi troškove sudskog postupka.