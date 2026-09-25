Nova pravila za registraciju i uvoz automobila u BiH: Saobraćajne dozvole sa čipom i Euro 6 standard

Ministar transporta i komunkacija u Savjetu ministara Edin Forto izjavio je danas da je u planu prijedlog da se u BiH ubuduće mogu uvoziti polovna vozila koja ispunjavaju najmanje evro šest standard, a teretna sa evro pet standardom.

Izvor: Ministarstvo transporta i komunikacija BiH

Forto je rekao na konferenciji za novinare u Sarajevu da bi se time postepeno podizao standard vozila koja dolaze na tržište BiH.

On je najavio da se promjene pripremaju i u sistemu registracije, gdje se umjesto papirne saobraćajne dozvole predlaže kartica sa elektronskim čipom, koja bi otvorila prostor za razvoj elektronskih usluga i smanjenje administracije.

"Ne mijenjamo stvari da bismo imali nove obrasce i procedure, nego da imamo sigurnija vozila, manje prostora za zloupotrebe i jednostavniji sistem za građane", naveo je Forto.

On je dodao da je predviđen i novi koncept registracionih naljepnica (stikeri), koji predviđa jasno razlikovanje privatnih i službenih vozila, kao i posebnu oznaku za električna vozila.

Posebna pažnja, kaže, posvećena je zaštiti ličnih podataka, pa kju-ar kod na novim naljepnicama ne bi sadržao ime, adresu, JMBG, niti druge lične podatke vlasnika, dok bi detaljnijim podacima mogli da pristupe samo ovlašteni organi.

On je naveo da je cilj ovih izmjena pravilnika spasavanje ljudskih života, tim prije jer je u prošloj godini u saobraćajnim nesrećama na putevima u BiH poginulo 288 lica, 1.810 je teže, a 9.726 lakše povrijeđenih.

Prijedlog novog pravilnika o registraciji vozila i nacrti ažurirane Okvirne strategije saobraćaja BiH do 2035. godine i Strategije razvoja inteligentnih saobraćajnih sistema biće dostupni za konsultacije u oktobru.

Do kraja 2026. godine planirano je i upućivanje Savjetu ministara izmjena zakona u vezi sa radnim vremenom i obaveznim odmorima profesionalnih vozača, a dio promjena biće usmjeren i na digitalizaciju kataloga pitanja za polaganje vozačkih ispita.

U planu je i dalji razvoj portala kako bi prevoznici mogli elektronski da podnose zahtjeve, kao i uspostavljanje portala za saobraćajnu infrastrukturu koji bi objedinio podatke o projektima, investicijama, finansiranju i njihovoj realizaciji.

(Srna)