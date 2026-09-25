Sud BiH presudio grupi Bojana Cvijetića: Više od 27 godina zatvora i 890.000 KM novčanih kazni

Sud BiH osudio je danas prvostepeno članove organizovane kriminalne grupe koju je predvodio Bojan Cvijetić na ukupno 27 godina i šest mjeseci zatvora za organizovani kriminal, promet droge, krijumčarenje i pranje novca, te na novčane kazne od ukupno 890.000 KM.

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Cvijetić je osuđen na godinu dana zatvora i 100.000 KM, Petar Dukić na 10 godina zatvora i 700.000 KM, Saša Rađević na dvije godine zatvora i 20.000 KM, Mladen Milovanović na pet godina zatvora i 20.000 KM.

Davorin Popović osuđen je na dvije godine zatvora i 20.000 KM, Goran Stojisavljević na šest mjeseci zatvora, Dragan Kresojević i Slavko Brborović na po godinu dana zatvora i po 5.000 KM.

Željko Maksimović i Eldin Hažbić osuđeni su na po godinu dana zatvora i po 10.000 KM, dok su Radislav Tešić, Milovoje Todorović i Siniša Bačić osuđeni na po godinu zatvora.

Aleksandar Nikolić i Jelenko Knežević su oslobođeni krivice.

Pravna lica "Milko" iz Laktaša, "21. maj" iz Banjaluke i "Star-R" iz Istočnog Novog Sarajeva oslobođena su za krivična djela pranje novca, jer nije dokazano da novac potiče iz krivičnih dijela.

Tužilaštvo je Cvijetića i još 17 lica teretilo da su kao organizovana kriminalna grupa trgovali drogom na području BiH, te zemalja Evrope i Južne Amerike.

Kako se navodi u optužnici, ova grupa je za izvršenje krivičnih djela koristila telefone sa aplikacijama "Skaj" i "Anom" za kriptovanu komunikaciju.

(Srna)