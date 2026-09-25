Tragedija kod Srebrenika: Bik nasmrt izbo 76-godišnjeg vlasnika

Ibrahim Škahić (76) preminuo je od povreda nakon što ga je izbo bik u mjestu Sladni kod Srebrenika.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Velika tragedija se desila juče, 24. septembra, u 9.30, a prema pisanju "Avaza", sve se dogodilo na njivi, u blizini porodične kuće.

Prema riječima mještana Sladne, ovo je velika tragedija, u porodici vlada tuga i žalost za čovjekom koji se cijelog života borio za porodicu, pa je uzgajao, tovio bikove i krave muzare. Jedan od rođaka Nedžmudin Škahić Nedžo kaže kako su Ibrahim i njegova porodica vrijedni ljudi, borci za život.

"Još ne mogu da dođem sebi. Sinoć sam saznao šta se dogodio rođaku Ibri. On je baš bio ljudina, vrijedan i pošten čovjek. S obzirom na to da sam i ja farmer, često smo bili zajedno i pričali o ovom teškom poslu. Ovo do sada, da bik svoga hranitelja izbode nasmrt, nisam čuo. Žao nam je. Dženaza će se obaviti danas na mjesnom mezarju", rekao je Nedžo Škahić.

Ibrahima su našli zet Mirsad i sestra, pozvali u pomoć, te ga dovezli do kuće gdje je od teških povreda podlegao.

Pomenuti portal saznaje i da će bika sutra lovci usmrtiti, jer mu niko od ukućana, niti komšija i mještana ne smije prići.

(Mondo)