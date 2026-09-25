Novi parnični postupak protiv Kecmanovića: Tužila ih djevojčica koja je ranjena u školi

U Beogradu se vodi novi parnični postupak protiv roditelja dječaka koji je pucao na đake i osoblje škole, a tužbu je podnijela ranjena devojčica iz škole "Vladislav Ribnikar".

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Youtube/doctor's office/Printscreen

U Višem sudu u Beogradu završeno je pripremno ročište u šestom po redu parničnom postupku protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, roditelja dječaka koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devetoro učenika i radnika objezbeđenja, a ranio još šest osoba.

Riječ je o postupku koji je pokrenula maloljetna učenica koja je preživjela masakr u školi na Vračaru, a tužbom je, pored Vladimira i Miljane Kecmanović, obuhvaćena i OŠ "Vladislav Ribnikar" u kojoj se masakr dogodio.

Sljedeće ročište zakazano je za novembar, kada bi trebalo da svjedoči majka ranjene djevojčice koja je tužila porodicu Kecmanović i školu.

"Ovo je šesti po redu parnični postupak koji se vodi protiv Kecmanovića nakon masovnog ubistva u školi na Vračaru. U ovom slučaju tužbu je podnijela djevojčica koja je ranjena u napadu i koja je preživjela. Pripremno ročište je završeno, a sljedeće je zakazano za novembar, kada bi trebalo da svjedoči majka ranjene djevojčice", kaže izvor Kurira.

Sud prvi put isključio javnost

Ovaj postupak obilježila je i odluka suda da prvi put, kada je riječ o parničnim postupcima protiv Kecmanovića, isključi javnost.

Odluka je donijeta na prošlom održanom pripremnom ročištu nakon što je punomoćnica tužilje, advokatica Jelena Tadić, predložila da se javnost isključi iz postupka.

"To je ovdje naročito bitno jer je u pitanju ranjena djevojčica koja je preživjela masakr", rekla je ranije punomoćnica Jelena Tadić.

Tužba je podnijeta 6. maja, a njome se zahtijeva naknada nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova i umanjenja opšte životne aktivnosti, fizičkih bolova, straha, kao i zbog naruženosti.

Podsjetimo, Viši sud u Beogradu već je prvostepeno okončao parnice koje su pokrenuli članovi porodica ubijenih učenika i radnika obezbjeđenja, njih ukupno 27, kao i članovi porodice Dukić, čija je ćerka ubijena u ovom masakru.

Vidi opis Novi parnični postupak protiv Kecmanovića: Tužila ih djevojčica koja je ranjena u školi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 18 18 / 18 AD

Okončani su i postupci koje su pokrenuli ranjeni dječaci i njihovi roditelji, kao i ranjena nastavnica istorije.

Prema do sada donijetim presudama, Vladimir i Miljana Kecmanović, kao i Osnovna škola "Vladislav Ribnikar", obavezani su da oštećenima isplate više od 411 miliona dinara.

Kecmanovići osuđeni i u krivičnom postupku

U Višem sudu u Beogradu okončan je i krivični postupak protiv Vladimira i Miljane Kecmanović.

Vladimir Kecmanović osuđen je na 14 godina i šest mjeseci zatvora zbog teškog djela protiv opšte sigurnosti i zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica, dok je Miljana Kecmanović osuđena na dvije godine i 11 mjeseci zatvora zbog zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica.

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je 29. jula da je uložilo žalbu na odluku o krivičnim sankcijama, odnosno visinu izrečenih kazni.

Tužilaštvo je zatražilo da Apelacioni sud u Beogradu preinači prvostepenu presudu i Vladimiru Kecmanoviću izrekne jedinstvenu kaznu od 14 godina i 11 mjeseci zatvora, dok je za Miljanu Kecmanović predložena kazna od tri godine zatvora.

(Kurir/MONDO)