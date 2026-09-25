Vozači u Srpskoj ne skidaju nogu s gasa: Radar u Gradišci "uhvatio" rekordera

Više od 140.000 vozača prekoračilo je dozvoljenu brzinu na putevima Republike Srpske za prvih osam mjeseci ove godine, dok je najveća izmjerena brzina iznosila čak 194 kilometra na čas
Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, u prvih osam mjeseci 2026. godine evidentirana su 140.162 prekršaja prekoračenja najveće dozvoljene brzine kretanja.
Rekorder među vozačima bio je onaj koji je radarom uhvaćen na autoputu E-661, u mjestu Romanovci kod Gradiške. Njegovo vozilo kretalo se brzinom od 194 kilometra na čas.
Problem sa brzinom, međutim, ne završava se samo na prekršajima. Iz MUP-a Republike Srpske navode da su neprilagođena i nepropisna brzina kretanja, zaključno sa septembrom 2026. godine, doprinijele nastanku 1.199 saobraćajnih nezgoda.
Posebno se izdvajaju pojedine lokacije na kojima je zabilježen veliki broj prekoračenja brzine.
Na magistralnom putu M1-104 u Dragaljevcu kod Bijeljine evidentirano je čak 12.599 prekršaja. Slijedi regionalni put R1-2105 u Sitnici kod Ribnika, gdje je zabilježeno 9.417 prekoračenja, dok je na magistralnom putu M1-105 u Božincima kod Doboja evidentirano 7.594 prekršaja.
Brojke MUP-a pokazuju da je neprilagođena brzina i dalje jedan od ozbiljnih problema bezbjednosti saobraćaja na putevima Srpske.
(Mondo)