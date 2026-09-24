Ekstremne vrućine spržile ekonomiju Evrope: Gubici se mjere u milijardama, a ove tri zemlje su na najvećem udaru

Gubitak radnih sati, pad produktivnosti i izostanci s posla tokom tropskih talasa koštaće evropsku ekonomiju blizu 0,5 odsto njenog ukupnog BDP-a.

Izvor: TOLGA AKMEN/EPA

Ekstremne ljetne vrućine mogle bi evropsku privredu ove godine koštati oko 113 milijardi evra zbog pada produktivnosti i ukupne privredne aktivnosti.

Prema procjenama osiguravajuće kompanije koja je analizirala posljedice ekstremnih temperatura, najveći gubitak u Evropi mogla bi zabilježiti Italija, gdje se procjenjuje smanjenje bruto domaćeg proizvoda za 28 milijardi evra. Slijede Njemačka sa 25 milijardi i Francuska s 20 milijardi evra.

Visoke temperature utiču na privredu kroz smanjenu proizvodnju, slabiju produktivnost radnika, duže pauze i veći broj izostanaka s posla. Procjenjuje se da bi ukupni uticaj ekstremnih vrućina mogao iznositi nešto manje od 0,5 odsto očekivanog bruto domaćeg proizvoda Evrope ove godine.

Još veći rizik

Ekstremne temperature mogle bi predstavljati još veći problem narednih godina, posebno ako ih dodatno pojačaju klimatski fenomeni.

Prema procjenama, ukoliko tokom 2027. godine El Ninjo bude praćen izuzetno visokim temperaturama, privredna aktivnost u 144 zemlje mogla bi biti smanjena za ukupno 392 milijarde evra. Najveći gubici očekuju se u velikim privredama, među kojima je posebno izdvojena Kina.

Šteta raste

Posljedice klimatskih promjena ne ogledaju se samo u padu proizvodnje. Oluje, poplave i druge prirodne katastrofe posljednjih godina nanose sve veće materijalne gubitke.

U Njemačkoj je tokom posljednjih pet godina šteta od prirodnih katastrofa procijenjena na približno 50 milijardi evra. Godišnji gubici u tom periodu bili su u prosjeku dvostruko veći nego između 2000. i 2019. godine.

Na globalnom nivou, godišnji gubici od prirodnih katastrofa povećani su za 54 odsto. Podaci pokazuju da ekstremne vremenske prilike, osim direktne materijalne štete, sve snažnije utiču i na proizvodnju, radnu sposobnost stanovništva i ukupnu privrednu aktivnost.

(MONDO)