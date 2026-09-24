logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dvije osobe preminule nakon požara u staračkom domu u Lukavcu

Dvije osobe preminule nakon požara u staračkom domu u Lukavcu

Autor Dušan Volaš
0

Dvije starije osobe, koje su teško povrijeđene u požaru u Domu za starija lica "Ahmedić" u Lukavcu, preminule su juče u bolnici, potvrđeno je iz Tužilaštva Tuzlanskog kantona.

policija fbih Izvor: Robson90/Shutterstock

Postupajući tužilac je izdao naredbu vještaku sudske medicine za obavljanje obdukcije tijela kako bi se utvrdili tačni uzroci smrti kod obje preminule osobe.

Tragedija u staračkom domu dogodila se prošle sedmice, u noći sa srijede na četvrtak, kada je izbio požar u jednoj od trokrevetnih soba.

Dvije osobe, koje su bile štićenici doma, odmah su sa teškim povredama prevezene u Univerzitetski klinički centar u Tuzli, ali su ljekari juče, uprkos naporima, konstatovali smrt.

Detaljnom istragom se utvrđuju sve okolnosti i tačan uzrok izbijanja vatre, a pripadnici nadležne policijske uprave već su lišili slobode vlasnika ovog staračkog doma.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Lukavac požar dom za stare

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ