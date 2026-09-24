Dvije osobe preminule nakon požara u staračkom domu u Lukavcu

Dvije starije osobe, koje su teško povrijeđene u požaru u Domu za starija lica "Ahmedić" u Lukavcu, preminule su juče u bolnici, potvrđeno je iz Tužilaštva Tuzlanskog kantona.

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Postupajući tužilac je izdao naredbu vještaku sudske medicine za obavljanje obdukcije tijela kako bi se utvrdili tačni uzroci smrti kod obje preminule osobe.

Tragedija u staračkom domu dogodila se prošle sedmice, u noći sa srijede na četvrtak, kada je izbio požar u jednoj od trokrevetnih soba.

Dvije osobe, koje su bile štićenici doma, odmah su sa teškim povredama prevezene u Univerzitetski klinički centar u Tuzli, ali su ljekari juče, uprkos naporima, konstatovali smrt.

Detaljnom istragom se utvrđuju sve okolnosti i tačan uzrok izbijanja vatre, a pripadnici nadležne policijske uprave već su lišili slobode vlasnika ovog staračkog doma.