Tramp priređuje nesvakidašnji doček Siju: Kineski predsjednik stiže u državnu posjetu poslije više od 10 godina

Donald Tramp dočekaće lično na aerodromskoj pisti u Vašingtonu kineskog predsjednika Si Đinpinga, čime počinje trodnevna državna posjeta.
Kineski predsjednik Si Đinping doputovaće u Vašington u zvaničnu trodnevnu posjetu, gdje će mu američki predsjednik Donald Tramp prirediti nesvakidašnji doček i lično ga sačekati na aerodromskoj pisti. Ovo je prva državna posjeta kineskog lidera SAD u više od decenije.
Iako je poseta organizovana uz najviše državne počasti i ceremonije, ona se odvija u trenutku velikih tenzija oko trgovine, vještačke inteligencije, Tajvana i Irana.
Pojedini američki zvaničnici kritikovali su ovako raskošan doček, dok državni sekretar Marko Rubio ističe da dvije najveće svjetske ekonomije moraju da razgovaraju na najvišem nivou.
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Glavni radni sastanak iza zatvorenih vrata zakazan je za četvrtak, nakon čega slijedi svečana večera na kojoj će prisustvovati i lideri tehnološkog sektora poput Džensena Huanga i Ilona Maska. Posjeta se završava u petak obilaskom Nacionalnog arhiva.
(Mondo.rs)