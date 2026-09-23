Donald Tramp dočekaće lično na aerodromskoj pisti u Vašingtonu kineskog predsjednika Si Đinpinga, čime počinje trodnevna državna posjeta.

Izvor: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

Kineski predsjednik Si Đinping doputovaće u Vašington u zvaničnu trodnevnu posjetu, gdje će mu američki predsjednik Donald Tramp prirediti nesvakidašnji doček i lično ga sačekati na aerodromskoj pisti. Ovo je prva državna posjeta kineskog lidera SAD u više od decenije.

Iako je poseta organizovana uz najviše državne počasti i ceremonije, ona se odvija u trenutku velikih tenzija oko trgovine, vještačke inteligencije, Tajvana i Irana.

Pojedini američki zvaničnici kritikovali su ovako raskošan doček, dok državni sekretar Marko Rubio ističe da dvije najveće svjetske ekonomije moraju da razgovaraju na najvišem nivou.

Vidi opis Tramp priređuje nesvakidašnji doček Siju: Kineski predsjednik stiže u državnu posjetu poslije više od 10 godina Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kenny HOLSTON / AFP / Profimedia Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia Br. slika: 12 12 / 12 AD

Glavni radni sastanak iza zatvorenih vrata zakazan je za četvrtak, nakon čega slijedi svečana večera na kojoj će prisustvovati i lideri tehnološkog sektora poput Džensena Huanga i Ilona Maska. Posjeta se završava u petak obilaskom Nacionalnog arhiva.

(Mondo.rs)