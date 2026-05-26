Predsjednik Kine odlikovao Vučića Ordenom prijateljstva: Evo šta piše u zvaničnom ukazu

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Predsjednik Kine Si Đinping uručio je u Pekingu predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću Orden prijateljstva, najviše kinesko odlikovanje za strane državljane.

Predsjednik Kine odlikovao Vučića Izvor: Instagram/BuducnostSrbijeav

Ovaj orden ustanovljen je u skladu sa Zakonom Narodne Republike Kine o nacionalnim medaljama i nacionalnim počasnim titulama, koji je stupio na snagu 1. januara 2016. godine, a dodjeljuje se strancima koji su dali izuzetan doprinos socijalističkoj modernizaciji Kine, promovisali međunarodnu razmjenu i saradnju sa Kinom i čuvale svjetski mir.

"Zakonom o državnom odlikovanju i državnim počasnim zvanjima Narodne Republike Kine, ovim se dodjeljuje Orden prijateljstva Narodne Republike Kine predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, u znak priznanja za njegove dugoročne zasluge i važne doprinose na razvoju prijateljstava i sveobuhvatnog strateškog partnerstva Kine i Srbije, kao i unapređenju izgradnje Zajednice Kine i Srbije sa zajedničkom budućnošću u novoj eri", navodi se u Ukazu o "Ordenu prijateljstva" koji potpisuje kineski predsjednik Si Đinping.

Inače, prva ceremonija dodjele održana je 2018. godine, a ruski predsjednik Vladimir Putin postao je prvi dobitnik.

Među kasnijim dobitnicima bile su ugledne ličnosti iz Kine i inostranstva, poput prvog predsjednika Kazahstana Nursultana Abiševiča Nazarbajeva, kubanskog lidera Raula Kastra Rusa.

 (Euronews/Mondo) 

