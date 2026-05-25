Crni bilans u RS: U saobraćajnim nesrećama prošle godine poginulo 129 osoba

Autor Haris Krhalić
0

Načelnik Službe ministra unutrašnjih poslova RS Srđan Obradović iznio je upozoravajuće podatke u NSRS. Na putevima u Republici Srpskoj prošle godine stradalo je 129 osoba.

Načelnik Službe ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Srđan Obradović rekao je da je prošle godine bilo 129 smrtno stradalih u saobraćajnim nesrećama, te da su preduzete mjere i aktivnosti kako bi se situacija u oblasti bezbjednosti saobraćaja poboljšala.

"Ovaj broj je upozoravajući i preduzete su određene mjere i aktivnosti u ovoj oblasti, te su već vidljivi rezultati", rekao je Obradović u završnoj riječi o Izvještaju o radu MUP-a Republike Srpske za prošlu godinu.

On je dodao da Ministarstvo ostaje posvećeno ispunjavanju svojih ustavnih i zakonskih nadležnosti, te izrazio nadu da će ubuduće rezultati rada biti i bolji.

Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je Izvještaj o radu MUP-a Republike Srpske za prošlu godinu.

NSRS saobraćajne nesreće Republika Srpska MUP RS

