Saobraćajka u prijedorskom naselju: Sudarila se dva automobila, povrijeđena najmanje jedna osoba

U ulici Srpskih velikana u prijedorskom naselju Gomjenica, u blizini mosta, danas oko 10 časova dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva putnička automobila, "opel" i "kedi".

Prema informacijama lokalnih medija, u udesu je najmanje jedna osoba povrijeđena, a na mjesto događaja odmah je upućena ekipa hitne pomoći Doma zdravlja Prijedor koja je pružila medicinsko zbrinjavanje učesnicima.

Na licu mjesta intervenisali su i pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Prijedor, dok su uviđaj obavili službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Prijedor.

Od siline sudara na oba vozila pričinjena je značajna materijalna šteta.

Stepen povreda učesnika ove nezgode za sada nije poznat.