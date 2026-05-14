Nasilje na putu kod Prijedora: Presreli vozilo, pretukli putnike i oštetili automobil

Policijski službenici Policijske uprave Prijedor identifikovali su i uhapsili četiri osobe iz Prijedora zbog sumnje da su na području Kozarca presreli i napali dvije osobe iz Čelinca.

Uhapšeni su D.R., N.M., Đ.Lj. i M.K., koji se terete da su počinili krivična djela "Ugrožavanje sigurnosti" i "Oštećenje i oduzimanje tuđe stvari".

Prema navodima iz policije, osumnjičeni su 3. maja ove godine na području Kozarca svojim vozilom presreli i zaustavili drugo putničko motorno vozilo u kojem su se nalazila oštećena lica.

Nakon što su zaustavili vozilo, Prijedorčani su fizički napali oštećene i oštetili njihovo vozilo.

U toku je rad na kompletiranju predmeta, nakon čega će Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor biti dostavljen izvještaj o počinjenim krivičnim djelima protiv navedenih osoba.