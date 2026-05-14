logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Potvrđena presuda Emiru Selimoviću: Za ubistvo supruge i sina pravosnažno osuđen na 45 godina zatvora

Potvrđena presuda Emiru Selimoviću: Za ubistvo supruge i sina pravosnažno osuđen na 45 godina zatvora

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor atv
0

Vrhovni sud FBiH potvrdio je presudu Kantonalnog suda u Tuzli kojom je Emir Selimović osuđen na 45 godina dugotrajnog zatvora zbog ubistva supruge i maloljetnog sina u Kalesiji.

IMG_4942.jpeg Izvor: MONDO

Presuda Kantonalnog suda u Tuzli kojom je optuženi Emir Selimović zbog dva krivična d‌jela Ubistvo na podmukao način, učinjenih na štetu supruge i maloljetnog sina, proglašen krivim, te mu je izrečena jedinstvena kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 45 godina, potvrđena je u žalbenom postupku odlukom Vrhovnog suda FBiH, čime je ova presuda postala pravosnažna, javlja atv.

Presudom Kantonalnog suda u Tuzli optuženi je proglašen krivim što je radnjama detaljno opisanim u izreci presude, dana 12. februara 2025. godine, u zajedničkom stanu u Kalesiji, na podmukao način, dok su bili na spavanju, zagušenjem, ubio suprugu i maloljetnog sina.

"Sud je optuženom za navedena krivična d‌jela počinjena na štetu supruge S.I. i maloljetnog sina, utvrdio pojedinačne kazne dugotrajnog zatvora u trajanju od po 44 godine, te potom primjenom odredbi o sticaju, optuženom izrekao jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u zakonskom maksimumu u trajanju od 45 godina", navode iz Kantonalnog suda u Tuzli.

Ovo je do sada najveća kazna predviđena krivičnim zakonodavstvom koju je izrekao Kantonalni sud u Tuzli u predmetima protiv optuženih za najteže oblike krivičnih d‌jela, za koja sudi po zakonom propisanim nadležnostima.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Emir Selimović ubistvo femicid presuda zatvor

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ