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Ovo je jedna od najotrovnijih riba u Jadranskom moru: Izgleda bezopasno, ali nije

Ovo je jedna od najotrovnijih riba u Jadranskom moru: Izgleda bezopasno, ali nije

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Napuhača, riba iz Jadranskog mora, sadrži tetrodotoksin koji može izazvati ozbiljne posljedice.

Najotrovnija riba u Jadranskom moru Izvor: Jelena990/Shutterstock

Na obali ili u plićaku Jadranskog mora ponekad se može vidjeti mala, neobična riba koja izgleda kao da se jedva pomijera – ili uopšte ne reaguje.

Mnogi pomisle da je mrtva ili bezopasna.

U stvarnosti, riječ je o napuhači, vrsti koja je zabilježena i u Jadranu, iako se i dalje rijetko sreće.

Opasnost koju ne vidite

Ova riba nije opasna na način na koji ljudi obično očekuju – ne napada i ne ujeda bez razloga.

Problem je u njenom otrovu.

Napuhača sadrži tetrodotoksin, jednu od najjačih prirodnih otrovnih supstanci, koja može izazvati paralizu i ozbiljne zdravstvene posljedice ako dospije u organizam, prenosi N1.

Zbog toga se u mnogim zemljama njeno meso smije pripremati samo uz posebnu dozvolu i odgovarajuću obuku.

Zašto je ljudi dodiruju

Za razliku od opasnih morskih životinja koje jasno upozoravaju na svoju opasnost, napuhača često djeluje sporo, tromo i bezazleno.

* Napuhača sadrži jedan od najjačih otrova.

* Tetrodotoksin može izazvati paralizu i smrt.


* Djeluje bezazleno, ali predstavlja ozbiljan rizik.

* Ne dirajte niti pokušavajte da uhvatite ovu ribu.

* Njeno prisustvo zabilježeno je i u Jadranskom moru.

Ponekad čak izgleda kao da ne reaguje, što kod ljudi stvara lažan osjećaj sigurnosti.

Upravo zbog toga dolazi do kontakta koji se lako može izbjeći.

 Važna razlika

Dobro je znati: sama po sebi, ova riba nije opasna ako je samo vidite u vodi.

Rizik nastaje kada neko pokuša da je uhvati, konzumira ili ne zna o kojoj vrsti je riječ.

Jadransko more jeste jedno od bezbjednijih mora u Evropi, ali to ne znači da je potpuno bez rizika.

Jer ponekad ono što izgleda najbezazlenije krije nešto što ne bi trebalo da dodirujete.

(Nezavisne/MONDO)

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