Univerzitet u Banjaluci o slučaju Gajanin: Slijedi izvršenje sudske odluke, ali i zahtjev Vrhovnom sudu

Povodom presude Okružnog suda u Banjaluci koja se odnosi na postupak izbora rektora, iz Univerziteta u Banjaluci saopšteno je da će ova visokoškolska ustanova postupiti u skladu sa sudskom odlukom i preduzeti sve neophodne aktivnosti radi njenog izvršenja.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Podsjećamo, Okružni sud u Banjaluci utvrdio je da je Radoslav Gajanin nezakonito izabran za treći mandat rektora Univerziteta u Banjaluci, usvojivši tužbu profesora Poljoprivrednog fakulteta Borisa Pašalića, koji je osporio zakonitost njegovog imenovanja.

Iz Univerziteta navode da će u narednom periodu biti sazvana sjednica Senata na kojoj će, u skladu sa važećim propisima, biti imenovan vršilac dužnosti rektora kako bi se osigurao kontinuitet u rukovođenju i nastavilo nesmetano funkcionisanje ustanove.

Istovremeno, navedeno je da će Univerzitet protiv ove presude podnijeti zahtjev za vanredno preispitivanje Vrhovnom sudu Republike Srpske, uz obrazloženje da postoje zakonski razlozi za takvo postupanje, čime ustanova koristi svoje pravo na sudsku zaštitu i puno poštovanje pravnog poretka.

Iz ove visokoškolske ustanove posebno se ističe da presuda ne dovodi u pitanje pravnu valjanost akata koje je profesor Radoslav Gajanin donosio i potpisivao tokom obavljanja funkcije rektora u periodu od 22. marta 2026. godine do prijema presude.

Kako se pojašnjava, Gajanin je funkciju obavljao na osnovu konačne i izvršne odluke Senata Univerziteta iz decembra prošle godine, te je u tom svojstvu vršio sva ovlaštenja, dok svi akti koje je donio ostaju na snazi i proizvode puno pravno dejstvo.

Kada je riječ o funkcionisanju ustanove, naglašeno je da Univerzitet u Banjaluci ima imenovane prorektore čiji mandati traju u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, te da oni nastavljaju da obavljaju svoje redovne dužnosti bez prekida procesa rada. Zahvaljujući tome, nastavni proces, naučnoistraživački i umjetnički rad, međunarodna saradnja i realizacija projekata odvijaju se bez ikakvih smetnji.

Takođe, ističe se da ova sudska odluka neće ni na koji način uticati na prava i obaveze studenata, uz napomenu da se nastava, ispitni rokovi, upisne aktivnosti, izdavanje diploma i sve druge redovne aktivnosti u okviru studentskog statusa realizuju potpuno nesmetano.

Iz Univerziteta u Banjaluci zaključuje se da ova visokoškolska ustanova ostaje trajno posvećena očuvanju institucionalne stabilnosti, zakonitom radu, kvalitetu obrazovnog i naučnoistraživačkog procesa, kao i zaštiti interesa studenata, zaposlenih i cjelokupne akademske zajednice, uz poruku da će javnost o svim daljim koracima i odlukama biti blagovremeno obaviještena.