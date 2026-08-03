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Nova pucnjava u Lukavici, ranjen Davor Dabić

Nova pucnjava u Lukavici, ranjen Davor Dabić

Autor Dragana Božić Izvor atv
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Večeras je u Lukavici, u Hilandarskoj ulici, došlo do upotrebe vatrenog oružja, u kojoj je ranjen jedan muškarac.

policija rotacija Izvor: Shutterstock

Kako saznaje ATV ranjen je Davor Dabić, koji je hitno prevezen u bolnicu.

Napadač je nakon pucnjave pobjegao i policija radi na njegovom pronalasku.

Očevici pričaju da je do pucnjave došlo u blizini kafića ”Central” u Hilandarskoj ulici.

”Čuli su se galama, a zatim i pucnjava. Jedna osoba je ležala povrijeđena. Ubrzo je stigla Hitna pomoć i prevezla ga u bolnicu”, pričaju stanari Hilandarske ulice.

Na licu mjesta nalazi se veliki broj policijskih službenika, koji su ogradili mjesto pucnjave i obezjeđuju lice mjesta.

Tačne okolnosti pucnjave se utvrđuju, a prema navodima pojedinih medija Dabić je ranije hapšen zbog trgovine drogom, a povezuje se i sa kriminalnom grupom Darka Eleza.

Podsjećamo, juče je u Spasovdanskoj ulici u Lukavici došlo do upotrebe vatrenog oružja u kojoj je ranjen Kosta Pandurević.

Prema nezvaničnim informacijama, Pandurević se u momentu napada nalazio u vozilu marke "Audi A6", a s njim u automobilu bilo je i njegovo dvogodišnje dijete.

Kao osumnjičeni za napad i upotrebu vatrenog oružja navodi se Đorđe Ždrale, koji se nakon incidenta dao u bjekstvo i za njim policijski službenici trenutno intenzivno tragaju.

Slučaj je policiji prijavio sam Pandurević, navodeći da ga je Ždrale ranio iz vatrenog oružja, nakon čega je povrijeđeni upućen na ukazivanje ljekarske pomoći.

(Mondo)

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pucnjava Istočno Sarajevo

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Hvala što ste poslali vijest.

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