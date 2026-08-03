Vučić posjetio djedovinu: Evocirao uspomene iz djetinjstva u selu kod Bugojna (FOTO)

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dočekao je večeras u obnovljenoj porodičnoj kući u selu Čipuljić kod Bugojna brojne komšije raznih vjeroispovjeti i poručio da je uvjeren da će svi zajedno živjeti u miru i da to niko neće da naruši.

Izvor: SRNA/Dejan Grujičić

On je rekao da se na djedovini osjeća odlično i lijepo, da ga raduju susreti sa starim i novim prijateljima, a da zamjeri onim koji "nemaju neprijatelje, a koji ih traže".

Ukazao je na to da je kroz kuću Vučića danas prošlo najmanje 300 ljudi i da očekuje da mnogi u nastavku večeri tek dođu i da su svi dobrodošli.

On je na kratko posjetio porodicu komšije Bošnjaka, koji je kupio kuću njegove tetke rekavši da je porodici bilo teško kada se to desilo, ali da je to neminovnost.

Izvor: X/Milorad Dodik

"Nama je tada bilo teško, kao što je negdje bilo teško Bošnjacima da prodaju. Na nama je da razgovaramo. Ovdje se svi znamo", rekao je on.

Vučić je u razgovoru sa poznanicima evocirao brojne uspomene iz djetinjstva i iz života svoje porodice i između ostalog rekao da su im kuće u prošlom ratu "temeljno spaljene" pod izgovorom da je tu neko "četničko uporište".

"Mi smo ovde bili manjina prije rata. Bilo nas je 19 odsto. Poštovali smo jedni druge i sve običaje. Ovdje nema loših domaćina. Posebno nema među Srbima i muslimanima loših domaćina", rekao je on i nazdravio sa prisutnim.

Vučić je rekao da običaj da domaćin ne sjeda kada ima goste, već da ih služi.

Izvor: X/Milorad Dodik

"Ja služim večeras. To su me naučili roditelji", rekao je Vučić.

Ranije danas Vučić je u porodičnoj kući ugostio lidere SNSD-a Milorada Dodika i Demokratske Narodne partije Crne Gore Milana Kneževića.

Oni će sutra zajedno u Mrkonjić Gradu prisustvovati obilježavanju Dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine.

(Srna)