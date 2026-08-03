Vučić poručio iz Šipova: Mir i fokus na ekonomiju apsolutni su prioritet za regionalni napredak

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u trodnevnoj posjeti Republici Srpskoj i srpskim povratničkim opštinama u Federaciji BiH, a danas sa Miloradom Dodikom obilazi Janjske otoke u opštini Šipovo, gdje razgovara sa mještanima.

Izvor: Bojan Rečević, Srna

Predsjednik Srbije ranije je najavio da će danas obići srpsku opštinu Kupres, a potom i obnovljenu kuću svog oca u selu Čipuljić kod Bugojna.

"Pratite danas, videćete koliko je lepa Republika Srpska i po Janjskim otocima, i po delu Kupreške visoravni i po svemu", rekao je Vučić u video-obraćanju na "Instagramu" sa jezera Balkana kod Mrkonjić Grada.

On je rekao da je, bez ikakve dileme, za nacionalni napredak Srbije kao države najvažniji napredak njene ekonomije.

"Uvereniji sam nego ikada da su mir i fokus na ekonomiju apsolutni prioritet Srbije. Očuvanje regionalne stabilnosti, uz snažan privredni rast, jedina su garancija uspeha i pobede naše Srbije. Tako će, naš narod, ali i svi drugi u regionu, živeti mnogo bolje", naveo je Vučić.

Vučić je istakao da Srbija mora da radi i da joj najviše odgovaraju mir i stabilnost.

"Zato je najvažnije da razmišljamo samo kako da zemlju guramo napred, kako da je gradimo, kako da obezbeđujemo što je moguće veći rast", ukazao je Vučić i napomenuo da će tada biti novca za veće penzije, plate, za obnavljanje kuća, da ljudi bolje žive, ali da će tada i Srbija imati bolju i međunarodnu i regionalnu poziciju.

Vučić je juče sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom posjetio manastir Rmanj, Drvar, Petrovačku cestu, gdje su srpska djeca zločinački ubijena tokom operacije "Oluja" kada su bježala sa svog ognjišta, kao i Sitnicu kod Ribnika.

Srbija i Republika Srpska sutra će u Mrkonjić Gradu obilježiti Dan sjećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj vojno-policijskoj operaciji "Oluja".