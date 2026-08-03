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Otpušten na kućno liječenje: Pandurević napustio bolnicu, policija i dalje traga za Ždralom

Otpušten na kućno liječenje: Pandurević napustio bolnicu, policija i dalje traga za Ždralom

Autor Dušan Volaš
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Kosta Pandurević, koji je ranjen u pucnjavi u Istočnom Novom Sarajevu, pušten je iz bolnice "Srbija" i stabilnog je zdravstvenog stanja.

Kosta Pandurević pušten iz bolnice "Srbija" Izvor: Bolnica Srbija

Navodeći inicijale iz navedene zdravstevne ustanove pacijentu je data preporuka za kućno liječenje.

Iz bolnice "Srbija" su naveli da je K.P. zadobio prostrelnu ranu lijeve strane grudnog koša sa leđa, a nakon zbrinjavanja i liječenja otpušten je iz ove zdravstvene ustanove.

Podsjetimo, policijski službenici PU Istočno Sarajevo raspisali su potragu i intenzivno tragaju za Đorđem Ždralom zbog sumnje da je hicima iz vatrenog oružja ranio Kostu Pandurevića u Istočnom Novom Sarajevu.

Iz Policijske uprave Istočno Sarajevo ranije je saopšteno da je za licem čiji su inicijali Đ.Ž. raspisana potraga nakon pucnjave u Istočnom Novom Sarajevu u kojoj je povrijeđen K.P.

Policijskoj stanici Istočno Novo Sarajevo sinoć u 18.15 časova prijavljeno je da je u Spasovdanskoj ulici lice Đ.Ž. iz vozila u pokretu pucalo u lice K.P, nanijevši mu povrede.

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Tagovi

pucnjava Istočno Novo Sarajevo Đorđe Ždrale

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