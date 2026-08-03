Nova putna veza sa Jadranom: Predstavljen plan izgradnje koridora dugog 180 kilometara kroz zapadnu BiH

Razvoj novog putnog pravca kroz zapadnu Bosnu ima potencijal da poboljša privredu i turizam, povezujući BiH sa hrvatskim auto-putem.

Izvor: Shutterstock/Anastasia Solomko

Bosna i Hercegovina širom Evrope i sveta prepoznatljiva je po planinama i rijekama. Ali, njeni državljani žele i do mora, pa je pokrenuta inicijativa za razvoj novog putnog koridora kroz zapadnu Bosnu, koji bi u budućnosti mogao da postane jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u ovom dijelu zemlje i da BiH poveže sa Jadranskom obalom i hrvatskim auto-putem.

Riječ je o planu izgradnje puta dugog oko 180 kilometara, koji za cilj ima da poveže Bihać, Bosanski Petrovac, Drvar, Bosansko Grahovo, Glamoč, Kupres i Livno, a ideja je da u narednoj fazi izgradnje, poveže i BiH sa hrvatskim auto-putem A1 i Jadranskom obalom.

Predstavljen prvi koncept

Na sastanku Unsko-sanskog kantona i Kantona 10 je predstavljena preliminarna analiza budućeg puta Bihać – Kupres. Istovremeno je razmatrana mogućnost produženja trase do Livna, čime bi bio formiran novi razvojni putni pravac kroz zapadni dio Bosne i Hercegovine.

Udaljenost između Livna i Bihaća iznosi oko 180 kilometara, a koridor bi pratio prirodni pravac kraških polja, što bi omogućilo izbjegavanje većih planinskih prepreka i smanjilo potrebu za izgradnjom velikog broja dugih tunela i mostova.

Planirano je da se u prvoj fazi unaprijedi postojeća putna veza između Bihaća i Bosanskog Petrovca, dok bi dionice prema Drvaru, Bosanskom Grahovu, Glamoču, Kupresu i Livnu bile predmet narednih faza projektovanja.

Razvoj čitavog regiona

Predstavnici dva kantona ocijenili su da ovaj projekat ima mnogo širi značaj od samog povezivanja Bihaća i Livna i da bi nova saobraćajnica trebalo bi da unaprijedi saobraćajnu povezanost zapadne Bosne, ali i da olakša razvoj privrede i turizma, poveća logističke kapacitete i stvori bolje uslove za privlačenje novih investicija.

(Mondo/biznisinfo.ba)