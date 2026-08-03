Seuta nakon masovnog priliva iz Maroka: Najmanje 3.000 migranata i dalje u španskom autonomnom gradu

Najmanje 3.000 nedokumentovanih migranata ostalo je u španskom autonomnom gradu Seuta nakon što su desetine hiljada ilegalno prešle granicu iz Maroka prošle sedmice, rekao je gradonačelnik Huan Hesus Vivas.

Izvor: Juan Carlos Lucas / Zuma Press / Profimedia

"Teritorijalni integritet Španije je narušen prilivom 80.000 ljudi. Četiri dana kasnije, između 3.000 i 5.000 migranata je ostalo u gradu", rekao je gradonačelnik španskoj novinskoj agenciji "Evropa pres".

On je procijenio da je broj migranata koji su stigli uporediv sa ukupnim brojem stanovnika grada, koji iznosi 85.000.

Krajem jula, španski autonomni grad Seuta, na sjeveru Afrike, suočio se sa masovnim prilivom migranata iz susjednog Maroka.

Španija je rasporedila dodatne policijske i vojne snage u to područje u nastojanju da spriječi ilegalne prelaske.