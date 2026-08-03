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Osumnjičen za izazivanje opšte opasnosti: Prijedorčanin uhapšen nakon što je zalutali metak oštetio staklo na automobilu

Osumnjičen za izazivanje opšte opasnosti: Prijedorčanin uhapšen nakon što je zalutali metak oštetio staklo na automobilu

Autor Dušan Volaš
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Prijedorčanin B.B. uhapšen je u subotu, 1. avgusta, zbog sumnje da je počinio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti, nakon što je tokom privatne proslave pucao u vazduh, a zalutali projektil oštetio vjetrobransko staklo na automobilu.

Prijedorčanin uhapšen nakon što je zalutali metak oštetio staklo na automobilu Izvor: MONDO portal / Marko Čavić

Iz Policijske uprave Prijedor saopšteno je da im je prethodnog dana prijavljeno oštećenje vjetrobranskog stakla na putničkom motornom vozilu u vlasništvu osobe iz Prijodora, do kojeg je došlo usljed pada zalutalog projektila iz vatrenog oružja.

Preduzetim mjerama i radnjama policijski službenici su utvrdili da se u vezu sa ovim događajem može dovesti B.B, koji je tokom privatne proslave upotrijebio vatreno oružje i ispalio više hitaca u vazduh.

Tokom kriminalističke obrade od osumnjičenog je oduzet pištolj.

Nakon kompletiranja predmeta, protiv B.B. će Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor biti dostavljen izvještaj za počinjeno krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.

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Tagovi

Prijedor hapšenje

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