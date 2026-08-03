Osumnjičen za izazivanje opšte opasnosti: Prijedorčanin uhapšen nakon što je zalutali metak oštetio staklo na automobilu

Prijedorčanin B.B. uhapšen je u subotu, 1. avgusta, zbog sumnje da je počinio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti, nakon što je tokom privatne proslave pucao u vazduh, a zalutali projektil oštetio vjetrobransko staklo na automobilu.
Iz Policijske uprave Prijedor saopšteno je da im je prethodnog dana prijavljeno oštećenje vjetrobranskog stakla na putničkom motornom vozilu u vlasništvu osobe iz Prijodora, do kojeg je došlo usljed pada zalutalog projektila iz vatrenog oružja.
Preduzetim mjerama i radnjama policijski službenici su utvrdili da se u vezu sa ovim događajem može dovesti B.B, koji je tokom privatne proslave upotrijebio vatreno oružje i ispalio više hitaca u vazduh.
Tokom kriminalističke obrade od osumnjičenog je oduzet pištolj.
Nakon kompletiranja predmeta, protiv B.B. će Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor biti dostavljen izvještaj za počinjeno krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.