Osumnjičen za izazivanje opšte opasnosti: Prijedorčanin uhapšen nakon što je zalutali metak oštetio staklo na automobilu

Prijedorčanin B.B. uhapšen je u subotu, 1. avgusta, zbog sumnje da je počinio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti, nakon što je tokom privatne proslave pucao u vazduh, a zalutali projektil oštetio vjetrobransko staklo na automobilu.

Izvor: MONDO portal / Marko Čavić

Iz Policijske uprave Prijedor saopšteno je da im je prethodnog dana prijavljeno oštećenje vjetrobranskog stakla na putničkom motornom vozilu u vlasništvu osobe iz Prijodora, do kojeg je došlo usljed pada zalutalog projektila iz vatrenog oružja.

Preduzetim mjerama i radnjama policijski službenici su utvrdili da se u vezu sa ovim događajem može dovesti B.B, koji je tokom privatne proslave upotrijebio vatreno oružje i ispalio više hitaca u vazduh.

Tokom kriminalističke obrade od osumnjičenog je oduzet pištolj.

Nakon kompletiranja predmeta, protiv B.B. će Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor biti dostavljen izvještaj za počinjeno krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.