Tužilaštvo tražilo, sud odobrio: Produžen pritvor Prijedorčanki osumnjičenoj za fizički napad na dvojicu muškaraca

Prijedorčanki M.M. produžen je pritvor za još dva mjeseca nakon jednomjesečnog pritvora zbog fizičkog napada na dva muškarca, rečeno je danas u Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor.

Izvor: GradPrijedor.com

Na prijedlog ovog tužilaštva odluku o produženju pritvora donio je Osnovni sud u Prijedoru.

Pritvor je određen zbog bojazni da će osumnjičena ponoviti ili dovršiti pokušano krivično djelo ili da će učiniti krivično djelo kojim prijeti, a za šta može biti izrečen zatvor od tri godine ili teža kazna.

Iz Policijske uprave Prijedor 17. juna je saopšteno da je ova žena uhapšena i predata Tužilaštvu uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima teška tjelesna povreda, nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici i omogućavanje uživanja droge.

Zbog težine povreda jedan od dvojice muškaraca bio je prevezen u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.