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Tužilaštvo tražilo, sud odobrio: Produžen pritvor Prijedorčanki osumnjičenoj za fizički napad na dvojicu muškaraca

Tužilaštvo tražilo, sud odobrio: Produžen pritvor Prijedorčanki osumnjičenoj za fizički napad na dvojicu muškaraca

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Prijedorčanki M.M. produžen je pritvor za još dva mjeseca nakon jednomjesečnog pritvora zbog fizičkog napada na dva muškarca, rečeno je danas u Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor.

Produžen pritvor Prijedorčanki osumnjičenoj za fizički napad na dvojicu muškaraca Izvor: GradPrijedor.com

Na prijedlog ovog tužilaštva odluku o produženju pritvora donio je Osnovni sud u Prijedoru.

Pritvor je određen zbog bojazni da će osumnjičena ponoviti ili dovršiti pokušano krivično djelo ili da će učiniti krivično djelo kojim prijeti, a za šta može biti izrečen zatvor od tri godine ili teža kazna.

Iz Policijske uprave Prijedor 17. juna je saopšteno da je ova žena uhapšena i predata Tužilaštvu uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima teška tjelesna povreda, nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici i omogućavanje uživanja droge.

Zbog težine povreda jedan od dvojice muškaraca bio je prevezen u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.

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Tagovi

Prijedor nasilje

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