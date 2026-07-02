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Brutalni napad na gradilištu u Trebinju: Radnik zadobio potres mozga i prelom jagodične kosti nakon udarca pesnicom

Brutalni napad na gradilištu u Trebinju: Radnik zadobio potres mozga i prelom jagodične kosti nakon udarca pesnicom

Autor Dušan Volaš
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Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv M.P. (22) iz Trebinja zbog sumnje da je počinio krivično djelo teška tjelesna povreda, a optužnicu je u međuvremenu potvrdio Osnovni sud u Trebinju.

Optužen Trebinjac (22): Pijan na gradilištu udario kolegu i nanio mu teške povrede Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Incident se dogodio 29. aprila 2026. godine u popodnevnim satima na gradilištu u Trebinju. Prema navodima optužnice, osumnjičeni je u trenutku napada bio pod uticajem alkohola sa koncentracijom od 0,81 g/kg u organizmu.

Nakon kraće verbalne rasprave sa radnikom B.M, koji je bio angažovan na istom gradilištu, M.P. je oštećenog udario zatvorenom pesnicom u predjelu glave. Od siline udarca, oštećeni je pao na tlo, pri čemu je zadobio niz teških povreda.

Ljekarskim pregledom je utvrđeno da je B.M. zadobio potres mozga praćen djelimičnim gubitkom sjećanja na sam događaj, razdernu ranu u usnoj duplji u nivou sjekutića, kao i prelom lijeve jagodične kosti. U medicinskoj dokumentaciji je navedeno da su navedene povrede nanesene najmanje jednokratnim aktivnim dejstvom tupine mehaničkog oruđa, te su u momentu nanošenja ocijenjene kao teške tjelesne povrede.

Optuženom se stavlja na teret da je bio svjestan svog djelovanja i da je htio nastupanje posljedice, čime je počinio krivično djelo iz člana 132. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

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Tagovi

Trebinje optužnica nasilje napad gradilište

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