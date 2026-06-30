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Rekordna vrućina u Trebinju: Izmjerena najviša junska temperatura u posljednjih 25 godina

Rekordna vrućina u Trebinju: Izmjerena najviša junska temperatura u posljednjih 25 godina

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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U Trebinju je danas izmjereno 39,6 stepeni Celzijusovih u hladu, što je maksimalna temperatura za jun od 2000. godine, izjavio je Predrag Palikuća iz trebinjske Meteorološke stanice.

Trebinje Izvor: Shutterstock

Palikuća je rekao da je ova temperatura zabilježena oko 12.30 časova, što znači da bi u ostatku dana mogla da pređe 40 stepeni Celzijusovih.

On je naveo da je u junu u Trebinju zabilježeno čak 29 ljetnih dana sa temperaturom koja je prelazila 25 stepeni Celzijusovih, kao i 18 tropskih dana sa temperaturom višim od 30.

"U junu je zabilježeno sedam dana sa padavinama, a ukupna količina kiše koja je pala iznosi 45,2 litra po metru kvadratnom, što je ispod prosjeka", naveo je Palikuća. 

(Srna)

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