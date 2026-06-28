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SZO: Za sedam dana u Evropi od vrućine umrlo više od 1.300 ljudi

SZO: Za sedam dana u Evropi od vrućine umrlo više od 1.300 ljudi

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Više od 1.300 ljudi preminulo je u Evropi od 21. juna usljed ekstremno visokih temperatura, izjavio je generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adhanom Gebrejesus.

szo upozorava preko 1300 žrtava vrućine u evropi Izvor: Oliverouge 3 / Shutterstock.com

"Toplotni stres se često naziva `tihim ubicom`, a evropski domovi, radna mjesta i škole nisu izgrađeni za ovakve temperature", napisao je Tedros na "Iksu".

On je naveo da je Evropa kontinent koji se najbrže zagrijava na planeti, te da se temperatura na njoj povećava dvostruko brže od svjetskog prosjeka.

"Trenutno 150 miliona ljudi živi u uslovima ekstremnih vrućina, stotine su preminule, škole su zatvorene, a energetske mreže su pod ogromnim opterećenjem", dodao je Tedros.

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Tagovi

vrućina Evropa SZO žrtve

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