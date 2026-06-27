Njemačka vri na rekordnih 41,5 stepeni: Asfalt bukvalno puca, auto-putevi zatvoreni

Njemačku je pogodio novi ekstremni toplotni udar, a prema prvim mjerenjima u Saksoniji-Anhalt izmjereno je rekordnih 41,5 stepeni Celzijusa.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/vremeradar/Screenshot

Toplotni rekord u Njemačkoj ponovo je oboren u subotu, nakon što je prema prvim podacima u saveznoj pokrajini Saksonija-Anhalt izmjereno 41,5 stepeni Celzijusa, saopštila je Njemačka meteorološka služba.

Istovremeno, policija širom zemlje upozorava na oštećenja asfalta na auto-putevima zbog visokih temperatura, zbog čega su pojedine dionice na istoku zemlje zatvorene.

Na meteorološkoj stanici u Drevicu, na sjeveru savezne pokrajine Saksonija-Anhalt, prema podacima Njemačke meteorološke službe izmjereno je 41,5 stepeni Celzijusa, što je više od jučerašnjeg rekorda od 41,3 stepena, koliko je izmjereno na zapadu Njemačke u Sarbrikenu, u saveznoj pokrajini Sarland.

Njemačka meteorološka služba (DWD) navodi da će tek nakon vikenda i novih mjerenja biti moguće potvrditi rekord, jer bi temperatura tokom dana mogla dodatno da poraste.

Iz više saveznih pokrajina, posebno na istoku zemlje, u subotu stižu informacije o oštećenjima kolovoza na auto-putevima, gdje je zbog visokih temperatura došlo do pucanja betonskih ploča i izdizanja asfalta.

Važan auto-put A2, koji povezuje istok i zapad zemlje, zatvoren je za sav saobraćaj zapadno od Berlina. Oštećenja izazvana toplotom zabilježena su i u drugim istočnim saveznim pokrajinama.

Toplotni talas se u subotu polako premjestio ka istoku zemlje, a blago zahlađenje očekuje se tek u noći između nedjelje i ponedjeljka.

(Mondo.rs)