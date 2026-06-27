Narandžasti meteoalarm za cijelu BiH: Temperature do 40 stepeni, upozorenje na opasne vrućine

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za cijelu Bosnu i Hercegovinu zbog ekstremno visokih temperatura koje će narednih dana dostizati i do 40 stepeni Celzijusovih.

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Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) izdao je narandžasto upozorenje za područje cijele Bosne i Hercegovine zbog najavljenog toplotnog talasa i ekstremno visokih temperatura vazduha koje će narednih dana dostići i do 40 stepeni Celzijusovih.

Upozorenje je na snazi od 27. do 30. juna, a najkritičniji dio dana biće između 11 i 17 časova, kada će temperature biti najviše.

Prema prognozi FHMZ-a, dnevne temperature će se u većem dijelu zemlje kretati između 33 i 40 stepeni, zbog čega građanima savjetuju dodatni oprez, posebno tokom boravka na otvorenom.

Danas će preovladavati pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, uz slab istočni i sjeveroistočni vjetar.

Najviše dnevne temperature očekuju se u Mostaru, Banjaluci, Prijedoru, Trebinju, Foči i Višegradu, gdje će se kretati između 34 i 38 stepeni.

U Sarajevu i Tuzli prognozirane su temperature od 34 do 36 stepeni, dok će u Livnu biti nešto svježije, uz maksimalne vrijednosti od 31 do 34 stepena.

Poseban oprez za starije, djecu i hronične bolesnike

Zbog narandžastog meteoalarma, koji označava potencijalno opasne vremenske prilike, iz FHMZ-a pozivaju građane da preduzmu mjere zaštite.

Visoke temperature predstavljaju povećan rizik za zdravlje, naročito za starije osobe, malu djecu, hronične bolesnike i sve koji rade ili duže borave na otvorenom.

Građanima se preporučuje da izbjegavaju teže fizičke aktivnosti u najtoplijem dijelu dana, redovno unose dovoljno tečnosti, nose laganu odjeću svijetlih boja i što manje budu izloženi direktnom sunčevom zračenju.

Iz FHMZ-a apeluju i da građani prate preporuke nadležnih institucija i zdravstvenih službi kako bi se smanjio rizik od toplotnog udara i drugih zdravstvenih problema izazvanih visokim temperaturama.