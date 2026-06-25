Situacija je najkritičnija u Francuskoj, gde je proglašen najviši stepen uzbune zbog smrtnih slučajeva usljed srčanih udara kod mladih, dok su bolnice potpuno blokirane, a tri nuklearne elektrane su isključene.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović /climatebook.gr / screenshot

Ekstremni toplotni talas koji danima prži zapadnu Evropu sada se pomjera ka istoku. Meteorolozi u Njemačkoj i Češkoj izdali su hitna upozorenja na temperature koje će dostizati i do 40 stepeni Celzijusa, dok u Francuskoj i Italiji raste broj smrtnih slučajeva i pritisak na zdravstveni sistem.

U Francuskoj je proglašen najviši, crveni nivo zdravstvenog upozorenja kako bi se mobilisalo medicinsko osoblje i zaštitili najugroženiji. Ministarka zdravlja Stefani Rist upozorila je da se bilježe smrtni slučajevi usljed srčanih udara čak i kod mladih ljudi, a ne samo kod starijih sugrađana.

U gradu Renu (Rennes) zabilježen je istorijski maksimum od 41°C, a šef hitne pomoći, profesor Luj Sulas, potvrdio je da su jedinice intenzivne nege potpuno zasićene.

Da je situacija alarmantna, pokazuju i tragične vijesti o troje djece koja su preminula nakon što su ostavljena u vrelim automobilima u regionu Pariza i na jugu zemlje. Gradonačelnik Pariza apelovao je na građane da pauziraju sa fizičkim aktivnostima, nazvavši "neodgovornim" ponašanje stotinu džogera koje je video na ulicama tokom vrhunca vrućine.

Vidi opis Toplotni talas parališe Evropu: Hitna pomoć pred kolapsom, vrućine opasne i za mlade i zdrave osobe Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mohamad Salaheldin Abdelghani Al / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Apaydin Alain/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Energetski sistem i prosvjeta pred pucanjem

Vrućina je izazvala i ozbiljne infrastrukturne probleme. Tri nuklearne elektrane u Francuskoj morale su da prestanu sa radom jer voda za njihovo hlađenje dostiže previsoke temperature. Istovremeno, sindikati prosvjetnih radnika pozvali su na štrajk zbog "neprihvatljivih uslova za rad", tvrdeći da nadležni nisu preduzeli ništa da zaštite zdravlje učenika i zaposlenih u pregrijanim učionicama.

Njemačka i Češka se spremaju za istorijski toplotni udar

Njemačka meteorološka služba (DWD) izdala je upozorenja za ekstremni toplotni stres. Očekuje se da će temperature na zapadu i jugozapadu zemlje već u četvrtak i petak dostići 40°C. Slična situacija je i u Češkoj, gdje su hidrometeorološki zavodi izdali upozorenje za ekstremne uslove tokom vikenda, dok bi i u Beču temperatura mogla da stigne do četrdesetog podeljka.

Zbog opasnosti od pregrivanja šina i vozova, njemačke i češke željeznice ponudile su putnicima besplatno otkazivanje i odlaganje putovanja ukoliko ona nisu neophodna. Hamburg je već otkazao svoj predstojeći polumaraton.

U Italiji ključa i u muzejima, Britanija produžava crveni alarm

U Italiji se vrhunac toplotnog talasa tek očekuje u ponedjeljak, sa temperaturama preko 40°C na sjeveru zemlje. Koliko su uslovi ekstremni svedoči i čuveni muzej Ufici u Firenci, koji je morao da obustavi prodaju karata jer klimatizacioni sistem nije mogao da se izbori sa vrelinom (unutar muzeja izmjereno je 32°C).

U Velikoj Britaniji, Met Office je produžio crveno upozorenje za London i jugoistok Engleske, gdje su temperature prešle 33°C. Meteorolozi napominju da su "prohladne junske noći od 17°C i dnevne temperature od 32°C postale prošlost prošlog vijeka".

"Otisci prstiju klimatske krize"

Šef Ujedinjenih nacija za klimatske promjene, Sajmon Stil, izjavio je da ovaj "divlji toplotni talas nosi jasne otiske klimatske krize". Evropa je kontinent koji se zagrijava najbrže na svijetu - čak dvostruko brže od globalnog proseka prema podacima službe Kopernikus. To dovodi do presušivanja zaliha vode, istorijskih suša u Švajcarskoj i katastrofalnih šumskih požara koji su prošle godine progutali preko milion hektara širom Evrope.

(BBC/Mondo)