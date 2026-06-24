Upozorenje RHMZ-a: Stiže još toplije vrijeme, narednih dana moguće obaranje temperaturnih rekorda

Od petka, 26. juna, očekuje se još toplije vrijeme, sa dnevnom temperaturom od 32 do 38 stepeni Celzijusovih, a od nedjelje, 28. juna, ponegdje još stepen do dva toplije, upozorili su iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Danas i sutra se za Republiku Srpsku prognozira najviša dnevna temperatura od 29 do 36 stepeni Celzijusovih, u višim predjelima 25 stepeni.

Prema trenutnim prognozama, blagi pad temperature se očekuje 2. jula.

Toplotni talas zahvatio je zapadnu Evropu, gdle su oboreni brojni rekordi maksimalne temperature, koja je u Španiji i Francuskoj dostigla i do 44 stepena Celzijusova.

U Republici Srpskoj je moguće da na pojedinim lokacijama budu zabilježeni novi rekordi temperature za jun.

Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda navode da izraženi toplotni talasi u junu posljednjih godina postaju sve češća pojava.

Tokom toplotnog talasa prošle godine oboreni su rekordi maksimalne temperature za jun na čak devet meteoroloških stanica.

Najtopliji dan bio je 26. jun kada je maksimalna temperatura dostigla 40 stepeni Celzijusovih u Višegradu, Rudom i Zvorniku.

Vrlo toplo bilo je i 2024. godine, te je najviša temperatura od 39 stepeni izmjerena na jugu Hercegovine, u Trebinju i Bileći.

Vruće i sparno postaje još toplije

Podsjećamo, BH Meteo je objavio od se 26. juna do 2. jula očekuje sanžan toplotni talas, a temperature bi lokalno mogle dostići 42 stepena.

Najizraženije vrućine očekuju se u dolini Neretve, sa posebnim fokusom na Mostar, te na krajnjem jugu Hercegovine gdje bi se vrijednosti u hladu mogle penjati iznad 40 stepeni, dok su temperature oko 40 stepeni moguće i na području sjevera i sjeveroistoka BiH.

"Vruće vam je i sparno ovih dana? Biće i toplije", objavila je stranica BH Meteo.