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Rad na otvorenom po vrućinama: Inspekcija traži zaštitu radnika i preraspodjelu smjena

Rad na otvorenom po vrućinama: Inspekcija traži zaštitu radnika i preraspodjelu smjena

Autor Dušan Volaš
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Zbog najavljenih visokih dnevnih temperatura, Inspektorat Republike Srpske apelovao je na poslodavce da radni proces prilagode psihofizičkim mogućnostima zaposlenih koji poslove obavljaju na otvorenom, kako bi se izbjeglo obolijevanje i povređivanje radnika.

Inspektorat RS apeluje na poslodavce: Prilagodite radno vrijeme visokim temperaturama Izvor: Shutterstock

Iz Inspektorata navode da rad na otvorenom, posebno u sektorima kao što su građevinarstvo i poljoprivreda, u uslovima ekstremnih temperatura direktno dovodi do pada koncentracije, što značajno povećava rizik od povreda na radu.

"Apelujemo na poslodavce da iskoriste mogućnost preraspodjele radnog vremena i preduzmu organizacione mjere kako bi zaštitili radnike koji su izloženi suncu i visokim temperaturama", saopšteno je iz Inspektorata.

Kao najefikasnije metode za smanjenje rizika, ističu se organizacija rada u fazama, izbjegavanje rada u najtoplijem dijelu dana, odnosno od 11 do 15 časova, te rad u jutarnjim i večernjim terminima.

"Pored rotacije poslova i rada u smjenama, poslodavcima se savjetuje uvođenje češćih pauza uz obezbjeđivanje velikih količina tečnosti, kao i angažovanje dodatne radne snage u ekstremnim uslovima", ističe se u preporukama Inspektorata.

Iz ove institucije naglašavaju da bezbjedno radno mjesto mora biti prioritet i poslodavaca i radnika.

"Dobra zaštita na radu povećava produktivnost, a samim tim i konkurentnost poslodavca, te doprinosi ostvarivanju poslovnih ciljeva. Život, zdravlje i očuvanje radnih sposobnosti radnika vrijednosti su od posebnog interesa koje direktno utiču na privredni razvoj cijelog društva", zaključuje se u saopštenju.

Na kraju, poručuju da je neophodno kontinuirano raditi na prepoznavanju i sprječavanju rizika koji se mogu javiti na radnom mjestu.

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Tagovi

radnici vrućina vrućine Inspektorat RS

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Hvala što ste poslali vijest.

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