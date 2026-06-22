Rad na otvorenom po vrućinama: Inspekcija traži zaštitu radnika i preraspodjelu smjena

Zbog najavljenih visokih dnevnih temperatura, Inspektorat Republike Srpske apelovao je na poslodavce da radni proces prilagode psihofizičkim mogućnostima zaposlenih koji poslove obavljaju na otvorenom, kako bi se izbjeglo obolijevanje i povređivanje radnika.

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Iz Inspektorata navode da rad na otvorenom, posebno u sektorima kao što su građevinarstvo i poljoprivreda, u uslovima ekstremnih temperatura direktno dovodi do pada koncentracije, što značajno povećava rizik od povreda na radu.

"Apelujemo na poslodavce da iskoriste mogućnost preraspodjele radnog vremena i preduzmu organizacione mjere kako bi zaštitili radnike koji su izloženi suncu i visokim temperaturama", saopšteno je iz Inspektorata.

Kao najefikasnije metode za smanjenje rizika, ističu se organizacija rada u fazama, izbjegavanje rada u najtoplijem dijelu dana, odnosno od 11 do 15 časova, te rad u jutarnjim i večernjim terminima.

"Pored rotacije poslova i rada u smjenama, poslodavcima se savjetuje uvođenje češćih pauza uz obezbjeđivanje velikih količina tečnosti, kao i angažovanje dodatne radne snage u ekstremnim uslovima", ističe se u preporukama Inspektorata.

Iz ove institucije naglašavaju da bezbjedno radno mjesto mora biti prioritet i poslodavaca i radnika.

"Dobra zaštita na radu povećava produktivnost, a samim tim i konkurentnost poslodavca, te doprinosi ostvarivanju poslovnih ciljeva. Život, zdravlje i očuvanje radnih sposobnosti radnika vrijednosti su od posebnog interesa koje direktno utiču na privredni razvoj cijelog društva", zaključuje se u saopštenju.

Na kraju, poručuju da je neophodno kontinuirano raditi na prepoznavanju i sprječavanju rizika koji se mogu javiti na radnom mjestu.