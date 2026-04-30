Inspektorat RS: Zaštita radničkih prava temelj stabilnog društva

Poštovanje radničkih prava ne može da bude stvar izbora, već temelj svakog stabilnog društva i ekonomije, saopšteno je iz Inspektorata Republike Srpske.

Izvor: MONDO

Povodom obilježavanja 1. maja, Međunarodnog praznika rada, iz Inspektorata poručuju da svako dodatno ulaganje u poboljšanje uslova rada i bolju zaštitu radničkih prava predstavlja investiciju koja unapređuje produktivnost poslovanja i donosi obostranu korist radniku i poslodavcu.

Svakodnevnim radom na terenu inspekcijski organi nastoje doprinijeti unapređenju uslova rada i položaja radnika.

Iz Inspektorata ukazuju da veći stepen zaštite radničkih prava, otvaranje preduzeća, novih radnih mjesta i smanjenje nezaposlenosti, trebaju biti imperativ u radu svih relevantnih učesnika u privrednom životu.

Republička inspekcija rada lani je obavila više od 4.300 kontrola u kojima je izrekla 965 upravnih mjera sa ciljem zaštite radničkih prava, a zbog utvrđenih prekršaja poslodavcima je izrečeno 458 prekršajnih mjera i kazne u iznosu od 838.600 KM.

Iz Inspektorata poručuju da će i dalje će biti maksimalno posvećeni zaštiti radničkih prava, a priorit će biti preventivni rad, sprečavanje povrede prava radnika, ali i sankcionisanje nesavjesnih poslodavaca koji radnicima uskraćuju prava zagarantovana zakonom.