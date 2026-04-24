Tržišna inspekcija pooštrava nadzor: Pojačana kontrola pružalaca smještaja u Srpskoj

Autor Dušan Volaš
Tržišna inspekcija Republike Srpske najavila je pojačane kontrole ugostitelja koji pružaju usluge smještaja, sa posebnim fokusom na njihovu registraciju u centralni informacioni sistem.

Inspektorat RS najavio pojačane kontrole: Ugostitelji pod lupom zbog centralnog informacionog sistem Izvor: Shutterstock

Iz Inspektorata RS naglašavaju da će inspektori naročito provjeravati subjekte koji su u proteklom periodu odjavili djelatnost, kako bi se utvrdila vjerodostojnost tih odjava i spriječio rad "na crno".

Prema Zakonu o ugostiteljstvu, obavezu registracije imaju svi pružaoci usluga smještaja, uključujući hotele, motele, pansione, apartmane, kuće za odmor, hostele, kao i objekte seoskog turizma. Centralni informacioni sistem osmišljen je kao jedinstvena baza podataka o smještajnim kapacitetima i gostima, što omogućava efikasniju naplatu javnih prihoda, suzbijanje sive ekonomije i precizniji uvid u turističku statistiku.

Iz Inspektorata napominju da je pristup sistemu potpuno besplatan, a jedini uslov za ugostitelje je posjedovanje internet veze. Iako primarni cilj akcije nije kažnjavanje, već uvođenje poslovanja u zakonske okvire, za one koji ne izvrše svoju obavezu predviđene su rigorozne sankcije.

Zakonom propisane kazne za neunošenje podataka u sistem iznose 1.500 KM za privredna društva, 1.000 KM za preduzetnike, dok će odgovorna lica unutar firmi morati platiti kaznu od 700 KM. Inspektorat poziva sve ugostitelje da blagovremeno izvrše registraciju i tako izbjegnu nepotrebne troškove i zakonske mjere.

