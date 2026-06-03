Snažan tornado pogodio Rim, šire se zastrašujući prizori katastrofe (Video)

Snažno nevrijeme pogodilo je Rim, gdje je snažan tornado u sjeveroistočnim dijelovima grada rušio drveće, nosio krovove i izazvao velike poplave.

Izvor: X/@Tg1Rai/@meteoeradar

Snažno nevrijeme, koje je rušilo drveće, odnosilo krovove i izazvalo saobraćajni haos, pogodilo je u srijedu glavni grad Italije. Italijanski mediji javljaju da je sjeveroistočni dio Rima oko 9 časova pogodio snažan tornado, a na društvenim mrežama šire se snimci katastrofe koju je izazvao razorni vazdušni vrtlog.

Maltempo al Centro-Sud. Nubifragi e tromba d’aria a Roma: alberi sradicati dal vento, strade bloccate e traffico in tilt. Allerta meteo in 14 regioni.#Tg1Valeria Cucchiaronipic.twitter.com/ZCyq8bYBtb — Tg1 (@Tg1Rai)June 3, 2026

Olujni vjetar praćen grmljavinom i pljuskom čupao je saobraćajne znakove i raznosio kante za smeće, pri čemu je nekoliko osoba povrijeđeno. Velika šteta zabilježena je na pijaci u ulici Val di Lanco, gdje su zbog jakog vjetra oštećeni štandovi i suncobrani.

Poplavljene ulice

Usljed obilnih padavina poplavljeni su rimski kvartovi Nomentano, Salario i Parioli, gdje je saobraćaj praktično stao jer je nivo vode gotovo prekrio automobile.

️Video di Marzia Roma, dalla zona Conca d'Oro, del passaggio del tornado di questa mattina a Roma Nord.pic.twitter.com/g8WNTCqvaf — Italia 24H Live – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive)June 3, 2026

Motociklista, koji je uspio da se skloni na vrijeme prije nego što je snažni tornado pogodio područje Konka d'Oro, ispričao je da je "mislio da će umrijeti". Nevrijeme je pogodilo i druge italijanske regije, poput Furlanije, Toskane i Lacija.

Violento tornado questa mattina su Roma. ️⚠️ Danni molto ingenti sono stati riportati nella zona di Prati Fiscali.⛈️



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U pojedinim dijelovima Rima zabilježena je velika materijalna šteta, a nadležne službe rade na uklanjanju posljedica nevremena i uspostavljanju normalnog funkcionisanja saobraćaja.

(Mondo.rs)